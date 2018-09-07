«Новые инструменты»: замглавы Минфина Трунин — о сдерживании роста цен на топливо и специальных административных районах

В пятницу, 7 сентября, завершился Московский финансовый форум. На площадке мероприятия RT поговорил с заместителем министра финансов РФ Ильёй Труниным. Представитель Минфина в эксклюзивном интервью рассказал о механизме правительства для сдерживания роста цен на бензин и о планируемом снижении порога беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа. Кроме того, Трунин поделился перспективами развития специальных административных районов и объяснил их значение для России, а также перечислил ключевые проблемы при реализации проекта.

— Вы ранее говорили, что в случае давления цен на бензин Минфин до конца 2018 года может предложить изменения в расчётах демпфирующего акциза в рамках налогового манёвра в нефтяной отрасли. Скажите, пожалуйста, о каких именно изменениях может идти речь? Хватит ли предпринимаемых мер для сдерживания роста цен на топливо в стране?

— Я говорил о том, что если внешние факторы существенным образом поменяются, то, естественно, мы будем говорить о каких-то изменениях. Самое главное, о чём я хотел сказать в связи с налоговым манёвром: то законодательство, которое было принято, даёт нам все возможные инструменты для сглаживания резких колебаний цен в следующем году.

Если в этом году нам пришлось экстренно снижать акцизы на бензин и дизельное топливо, то в следующем году законодательство предусматривает специальный механизм, который при отклонении фактической оптовой цены от базового значения часть акциза будет возвращать из бюджетной системы непосредственно нефтеперерабатывающим заводам. Я думаю, что такого механизма будет достаточно, чтобы по крайней мере сгладить резкие колебания цен.

— В июле Госдума отклонила предложение правительства, согласно которому власти могли устанавливать дополнительный платёж для физических лиц, которые приобретают товары в зарубежных интернет-магазинах. Вы тогда согласились с тем, что данная мера является преждевременной. При каких условиях правительство может вновь предложить данную норму?

— Правительство не будет предлагать данную норму. Дело в том, что сейчас она является абсолютно избыточной, поскольку на сегодняшний день уже приняты все решения о постепенном снижении порога беспошлинной интернет-торговли. Первый этап снижения уже принят и начнётся с 1 января 2019 года, второй этап — годом позднее. В конечном итоге порог беспошлинного ввоза будет снижен до €200 за одну посылку. При этом каждая из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) получает свои полномочия по регулированию этого вопроса.

В конечном итоге порог беспошлинного ввоза будет снижен до €200 за одну посылку

Мы сейчас сосредоточены на том, чтобы это снижение порога, как и любое другое, которое мы можем предложить, легко администрировалось. Поэтому мы уже в 2018 году запускаем специальный эксперимент. При нём оплата любых платежей, которые уже взимаются или будут взиматься правительством, происходила бы непосредственно в момент покупки. Поэтому необходимо отладить администрирование, а потом уже говорить о каких-то дополнительных мерах по взиманию платежей, за исключением тех, которые уже приняты и вступят в силу через полгода.

— Теперь хотели бы поговорить с вами о перспективах и развитии специальных административных районов России. Относительно недавно глава налогового департамента Минфина Алексей Сазанов говорил о том, что специальные налоговые условия, которые сегодня действуют на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области, должны быть распространены на территории всей России. Насколько, с вашей точки зрения, это действительно возможно и необходимо на сегодняшний день?

— Мы только что об этом много говорили на специальной сессии, посвящённой международному налогообложению. Я там говорил о том, что мы рассматриваем специальные административные районы как своего рода пилотные проекты. То есть это совершенно новые инструменты для нашего правового поля, для нашего налогового законодательства — начиная с института редомициляции (перевода компании в другую юрисдикцию. — RT), институтов международных компаний, международных холдинговых компаний. Мы отрабатываем всё это именно в специальных районах.

Мы отрабатываем всё это именно в специальных районах

Очевидно, что если такой пилотный проект будет успешным — а сейчас там очень много проблем с его реализацией, — то в этом случае нет причин не распространять его на остальной территории страны, в том числе и холдинговый режим, и определённые послабления, которые существуют для различного рода выплат в рамках данного режима.

— В чём на сегодняшний день заключаются основные проблемы при реализации данных проектов?

— Это совершенно новый инструмент. Для того чтобы стать резидентом специального административного района, необходимо не ликвидировать зарубежную компанию и зарегистрировать её в России, а провести так называемую процедуру редомициляции — то есть сняться с налогового и коммерческого учёта в той юрисдикции, где вы прекращаете деятельность, и встать на этот учёт в России. Таких прецедентов у нас ещё не было. Надо решить массу технических проблем: как такую компанию ставить на учёт, как соответствующим образом потом вести регистр её налогового учёта и как вообще в целом должна функционировать вся эта система.

Поэтому это всё должно быть отработано. Мы должны проверить и обеспечить такой режим, чтобы разного рода льготы, предоставляемые подобным компаниям, не вели к уклонению от налогообложения, то есть не позволяли минимизировать налоговую базу на территории Российской Федерации. Это такой административный вызов, который стоит перед нашими налоговыми и прочими регулирующими органами.