Цифровая паника: как коронавирус и падение цен на нефть обвалили рынок криптовалют

12 марта курс биткоина упал на четверть и впервые с мая 2019 года опустился ниже уровня $6 тыс. Резкое удешевление цифровой монеты эксперты связывают с обвалом цен на нефть и новостями о присвоении коронавирусной инфекции статуса пандемии. Инвесторы в панике начали распродавать криптовалюты вместе с ценными бумагами и переводить деньги в золото. Впрочем, аналитики рассчитывают на восстановление рынка электронных монет до конца весны. Как может измениться стоимость биткоина в ближайшее время — в материале RT.

В четверг, 12 марта, торги на мировом рынке криптовалют сопровождаются рекордным обвалом цен. Курс биткоина обрушился более чем на 25% и впервые с мая 2019 года опустился ниже $6 тыс., но затем немного отыграл позиции.

Похожую динамику демонстрируют и другие цифровые активы. Так, например, эфириум подешевел на 23% (до $143), биткоин кеш (Bitcoin Cash) — на 30% (до $179), лайткоин (Litecoin) — на 23% (до $36), а рипл — на 17% (до $0,17). Общая капитализация рынка электронных денег снизилась на четверть — до $172 млрд. Такие данные приводит портал Coinmarketcap.

Подобную ситуацию опрошенные RT аналитики связывают с обострением паники на глобальном финансовом рынке. Так, на торгах четверга ключевые биржевые индексы США, Европы и Азии показали значительное падение.

По итогам азиатской сессии 12 марта индикатор Шанхайской биржи SSE Composite опустился на 1,52%, а японский Nikkei — на 4,41%. При этом в ходе торгов на европейских площадках французский индекс CAC 40 снизился на 12,3%, английский FTSE 100 — на 10,9%, а немецкий индекс DAX — на 12,2%.

Обвалом котировок открылся и американский фондовый рынок. В первые минуты торгов промышленный индекс Dow Jones упал на 7,2%, S&P 500 — на 7,98%, а высокотехнологичный NASDAQ — на 7,03%. В результате резкого снижения индексов торги ценными бумагами пришлось временно приостановить — второй раз за неделю. Ранее аналогичную ситуацию можно было наблюдать ещё во время мирового финансового кризиса.

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«Падение курса криптовалют вызвано общей паникой на биржевых площадках. На фоне масштабного обвала бирж игроки начали перестраивать свои инвестиционные стратегии и, в частности, продавать криптовалюты», — отметил в беседе с RT член Bitcoin Foundation Александр Китченко.

По словам аналитиков, панические настроения на глобальном финансовом рынке спровоцировали новости о коронавирусе. Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вспышка новой инфекции в мире приобрела характер пандемии.

Согласно последним оценкам, общее число заражённых коронавирусом в мире превысило 124 тыс., из них более 4,6 тыс. скончались. Больше всего инфицированных зарегистрировано в Китае (более 80 тыс. человек), Италии (свыше 12 тыс. человек), Иране (9 тыс.), Южной Корее (более 7,9 тыс.) и Франции (2,3 тыс.).

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Одновременно давление на стоимость ценных бумаг и криптовалют оказало снижение мировых цен на нефть. На торгах четверга сырьё эталонной марки Brent подешевело на 6,8% — до $33,3 за баррель. Такие данные приводит биржа ICE в Лондоне.

Напомним, 9 марта на международных торгах нефтяные цены обрушились более чем на треть. Произошедший обвал котировок стал самым масштабным с 1991 года. Во вторник, 10 марта, цены несколько восстановились, но уже в среду возобновили падение.

Причиной для шоковой ситуации на рынке стал неожиданный распад альянса ОПЕК+. 6 марта участники сделки не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти и решили полностью отказаться от всех взятых ранее обязательств.

«Никто не ожидал столь резкого и жёсткого разрыва сделки ОПЕК+. Падение произошло практически на всех рынках одновременно. Исключением разве что стали цены на золото», — рассказал RT советник президента Европейской юридической службы по цифровым рынкам Владимир Анников.

Традиционно во время роста неопределённости в мировой экономике инвесторы начинают активнее покупать золото в качестве надёжного средства для сбережения денег. Любопытно, что ещё в начале 2020 года эксперты отмечали похожие свойства защитного актива и у биткоина. Так, например, в январе на фоне военного конфликта между США и Ираном фондовые рынки также демонстрировали падение, а криптовалюты дорожали одновременно с золотом.

«Ранее инвесторы рассматривали электронные активы как альтернативу современной финансовой системе, но сейчас ситуация изменилась. В результате всеобщей паники криптовалюты вновь приобрели статус рисковых активов, которые следует продавать в первую очередь в моменты рыночной турбулентности», — рассказал RT управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко.

В ожидании роста

Впрочем, опрошенные RT аналитики не ожидают продолжительного снижения цен на биткоин и другие цифровые активы. По мнению Владимира Анникова, стоимость криптовалют может начать постепенно восстанавливаться в ближайшие месяцы вслед за ценами на нефть.

«По оценкам инвесторов, уже к концу весны котировки криптовалют должны быть на более высоком уровне, чем сейчас. Согласно наиболее вероятному сценарию, в ближайшее время курсы могут восстановиться на 5—10%», — отметил эксперт.

Как отмечает Анников, в дальнейшем котировки могут демонстрировать относительно стабильную динамику при отсутствии новых шоков на фондовых биржах. Более того, поддержку криптовалютному рынку может оказать запуск новых электронных монет — либра (Libra) и грам (Gram).

Александр Китченко также допускает рост цен на криптовалюты в течение следующих нескольких месяцев. По его словам, инвесторы могут вновь начать активно закупать цифровые монеты по мере снижения рисков коронавируса.

«Власти Китая уже заявили, что пик эпидемии пройден, поэтому фактор коронавирса в скором времени перестанет оказывать давление на криптовалюты. В результате в среднесрочной перспективе биткоин может вернуться к уровням $13—14 тыс.», — пояснил аналитик.

Слабая добыча

Как отмечает Алексей Кириенко, до конца весны стоимость биткоина могут поддержать запланированные изменения правил добычи криптовалюты.

Напомним, биткоин существует на основе технологии блокчейн — единой базы данных, которая содержит информацию обо всех осуществлённых транзакциях. Эмиссия новых криптомонет происходит за счёт майнинга — решения сложных математических задач и появления нового блока в сети блокчейн. Каждый такой блок представляет собой массив данных, где появляется информация обо всех операциях, осуществлённых после создания предыдущего блока. За решение задачи майнеры получают вознаграждение в виде биткоинов.

Примечательно, что с каждым годом поиск таких блоков становится сложнее и требует всё больших вычислительных мощностей, а награда за майнинг уменьшается. Так, в 2009 году она составляла 50 биткоинов за блок, в 2012-м — 25, в 2016-м — 12,5 биткоина.

По словам Кириенко, уже в мае вознаграждение майнеров вновь снизится вдвое — до 6,25 биткоина за блок. В результате предложение биткоинов сократится, а спрос на электронные монеты со временем увеличится.

«После снижения награды майнерам уменьшится предложение биткоина. Соответственно, вырастет и цена электронной монеты. Если проводить аналогию с нефтью, то речь идёт о снижении мировой добычи криптовалюты почти в два раза», — объяснил Кириенко.