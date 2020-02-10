«Тихая гавань»: почему криптовалюты рекордно подорожали с начала 2020 года

На торгах 10 февраля курс биткоина впервые за пять месяцев превысил отметку $10,1 тыс. С начала 2020 года главная криптовалюта подорожала более чем на 36%. Рекордный рост цен на электронные монеты эксперты связывают с распространением коронавируса в Китае и обострением отношений между США и Ираном в январе. На фоне глобальных потрясений инвесторы активнее скупают золото и цифровые активы в качестве надёжного средства для сбережения денег. Как может измениться стоимость биткоина до конца года — в материале RT.

В понедельник, 10 февраля, мировой рынок криптовалют демонстрирует неоднозначную динамику. В начале торгов цена биткоина выросла на 2,5% и впервые с сентября 2019 года превысила отметку $10,1 тыс. После рекордного роста стоимость криптовалюты несколько скорректировалась и в середине дня опустилась до $9,8 тыс.

В целом с начала 2020 года биткоин подорожал более чем на 36%. Похожую динамику показали и другие цифровые активы. Так, например, эфириум вырос в цене на 70% (до $220), Bitcoin Cash — на 116% (до $450), рипл — на 40% (до $0,27). Общая капитализация рынка электронных денег увеличилась на 47% и на сегодняшний день составляет порядка $280 млрд. Такие данные приводит портал Coinmarketcap.

Также по теме «Переломный момент»: как может измениться мировой рынок криптовалют в 2020 году С начала 2020 года криптовалюты резко подорожали на фоне обострения отношений между США и Ираном. Инвесторы рассматривают биткоин и...

Основными причинами наблюдаемой динамики опрошенные RT эксперты считают обострение отношений между США и Ираном в январе, а также распространение коронавируса в Китае. Традиционно во время роста неопределённости в мировой экономике инвесторы начинают активнее покупать золото в качестве надёжного средства для сбережения денег. При этом в последнее время биткоин также приобретает свойства защитного актива.

«Люди всё чаще рассматривают биткоин в качестве «тихой гавани», куда можно вложить деньги во время каких-то глобальных потрясений. Многие годы защитным активом считалось золото, но в последнее время в похожем ключе рассматривают и криптовалюту. Такие активы всегда дорожают при обострении геополитической ситуации или в случае угрозы эпидемий», — рассказал RT управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко.

Напомним, в начале января американские военные нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате которого погиб иранский генерал. В качестве ответной меры Иран атаковал расположения войск США в Ираке. На фоне военного конфликта между Вашингтоном и Тегераном за первую неделю января золото на мировом рынке подорожало на 6%, до $1615 за тройскую унцию, а биткоин — на 15%, до $8300 за монету.

В середине января панику среди мировых инвесторов спровоцировали новости о смерти нескольких человек, заражённых вирусом в КНР. Игроки стали массово распродавать ценные бумаги и дополнительно закупать золото с криптовалютой.

Отметим, ещё в конце декабря 2019 года власти китайского города Ухани сообщили о вспышке респираторной инфекции неизвестного происхождения. Как заявили китайские специалисты, причиной заболевания стал новый вид коронавируса 2019-nCoV. На сегодняшний день число заражённых превысило 40 тыс., а 908 инфицированных скончались.

По мере распространения болезни и роста неопределённости на фондовых рынках китайские власти могут ограничить финансовые операции в стране, в том числе с цифровыми активами. Об этом в разговоре с RT рассказал аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов. Таким образом, инвесторы пытаются заранее купить криптовалюту, и спрос на электронные монеты растёт.

«Китай является одним из основных игроков на рынке криптовалют и золота. Если эпидемия выйдет из-под контроля, последствия могут быть серьёзными для экономики КНР, вплоть до ограничений на вывод капитала. Также возможны отключения майнинговых ферм, большая часть которых находится в Китае», — рассказал Антонов.

По новым правилам

По словам Алексея Кириенко, в 2020 году на стоимость биткоина могут повлиять изменения правил добычи криптовалюты.

Напомним, биткоин существует на основе технологии блокчейн — единой базы данных, которая содержит информацию обо всех осуществлённых транзакциях. Эмиссия новых криптомонет происходит за счёт майнинга — решения сложных математических задач и появления нового блока в сети блокчейн. Каждый такой блок представляет собой массив данных, где появляется информация обо всех операциях, осуществлённых после создания предыдущего блока. За решение задачи майнеры получают вознаграждение в виде биткоинов.

Примечательно, что с каждым годом поиск таких блоков становится сложнее и требует всё больших вычислительных мощностей, а награда за майнинг уменьшается. Так, в 2009 году она составляла 50 биткоинов за блок, в 2012-м — 25, а в 2016-м уменьшилась до 12,5.

Эксперты не исключают, что уже в мае 2020 года вознаграждение майнеров вновь снизится вдвое — до 6,25 биткоина за блок. В результате предложение биткоинов сократится, а спрос на электронные монеты со временем увеличится.

«Награда майнеров уменьшалась вдвое в 2012 и 2016 годах. Обычно сразу же после этого события цена биткоина слегка поднималась, а ещё через полгода рынок накрывала вторая волна роста и криптовалюта уже серьёзно дорожала», — отметил Алексей Кириенко.

Биржевая поддержка

По словам аналитиков, ещё одним драйвером для удорожания криптовалюты в 2020 году может стать запуск биткоин-ETF. Речь идёт о специальном фонде, ценные бумаги которого торгуются на бирже по цене биткоина.

«Ожидаемый запуск такого фонда фактически будет означать выход биткоина на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Если это произойдёт, криптовалюту признают серьёзным активом, после чего её стоимость может вырасти в два или три раза», — добавил Кириенко.

Как рассказал RT руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган, в настоящий момент интерес к криптовалюте в мире всё чаще проявляют институциональные инвесторы — страховые компании и пенсионные фонды. Как ожидается, появление таких крупных игроков на рынке цифровых активов может спровоцировать дополнительный рост цен на электронные монеты.

«Прогнозы специалистов по курсу биткоина пока варьируются. Между тем очевидно, что по мере увеличения доли институциональных инвесторов на рынке цена главной криптовалюты может не только обновить прошлогодний максимум ($14 тыс.), но и вновь достигнуть $20 тыс.», — заключил Михаил Коган.