«Переломный момент»: как может измениться мировой рынок криптовалют в 2020 году

С начала 2020 года криптовалюты резко подорожали на фоне обострения отношений между США и Ираном. Инвесторы рассматривают биткоин и его аналоги как «тихую гавань» для своих средств во время глобальных потрясений. По оценке аналитиков, в наступившем году на динамику курсов будут влиять изменения в правилах майнинга электронных монет и новые поправки в цифровые законодательства стран.

За первые дни января цена биткоина выросла почти на 13% — до $8,1 тыс. за монету, впервые с ноября 2019-го превысив планку в $8 тыс. Эфириум подорожал на 11% (до $143,5), рипл — также почти на 11%, до $0,213. Такие данные приводит портал Coinmarketcap.

Как рассказал RT аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов, такая ситуация связана с реакцией инвесторов на обострение отношений между США и Ираном. 3 января американские военные нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. В качестве ответной меры 8 января Иран атаковал расположения войск США в Ираке.

Традиционно во время роста геополитической напряжённости инвесторы начинают активнее покупать золото в качестве надёжного средства для сбережения денег. Как отметил Антонов, в последнее время биткоин также приобретает свойства защитного актива.

«Геополитика влияет на курс биткоина. Ранее криптовалюта и золото дорожали во время усиления торговой войны США и Китая, когда слабел юань. Сейчас мы видим, что усиление напряжённости между Штатами и Ираном также вызвало одновременный рост цен на золото и биткоин», — отметил эксперт.

В 2019 году биткоин сумел подорожать почти на 94% — с $3,7 тыс. до $7,2 тыс. При этом в июле цена электронной монеты ненадолго поднималась до $13 тыс. По словам Владислава Антонова, именно обострение торгового конфликта между США и Китаем в середине года стало одной из главных причин роста цен на криптовалюты. Впрочем, уже осенью в отношениях двух стран наметилось потепление, поэтому цифровые деньги подешевели.

Кроме того, в прошлом году инвесторов заинтересовала инициатива Facebook по запуску собственной криптовалюты Libra. Оптимизм участников рынка цифровых денег также недолго поддерживали заявления китайских властей о необходимости развивать технологию блокчейн. Однако руководство КНР пока сохраняет запрет на операции с цифровыми деньгами.

Сдерживающим фактором для роста цен на криптовалюты становится и глобальное регулирование рынка.

Также по теме «Красный свет» для криптовалют: почему курс биткоина обвалился до минимума за полгода С начала ноября курс биткоина упал почти на 21% и впервые за полгода опустился ниже уровня $7 тыс. Резкое удешевление цифровой монеты...

Так, в июне Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) ужесточила контроль за отраслью. Теперь криптовалютные биржи стран — участниц организации должны раскрывать и предоставлять друг другу полную информацию о своих пользователях. В июле аналогичную меру одобрили и в государствах ЕС.

«Власти многих стран видят, что в криптовалютах сосредоточены огромные деньги, которые никак не регулируются. Поэтому правительства стараются взять этот финансовый поток под свой контроль и сделать его более прозрачным», — отметил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

В 2020 году на настроения инвесторов повлияет ситуация вокруг Libra. По мнению эксперта компании «Международный финансовый центр» Гайдара Гасанова, успешное создание криптовалюты может усилить приток инвестиций на рынок.

«На мой взгляд, в 2020 году мы можем увидеть переломный момент для мира криптовалют. Летом разработчики Libra попробуют запустить свою систему, устранив все разногласия с законодателями и регуляторами. В зависимости от успеха проекта криптовалюты либо докажут свою важность и право на существование, либо интерес инвесторов к ним постепенно угаснет», — отметил Гасанов.

Малая награда

В 2020 году на стоимость биткоина могут повлиять изменения правил добычи криптовалюты.

Напомним, биткоин существует на основе технологии блокчейн — единой базы данных, которая содержит информацию обо всех осуществлённых транзакциях. Эмиссия новых криптомонет происходит за счёт майнинга — решения сложных математических задач и появления нового блока в сети блокчейн. Каждый такой блок представляет собой массив данных, где появляется информация обо всех операциях, осуществлённых после создания предыдущего блока. За решение задачи майнеры получают вознаграждение в виде биткоинов.

Примечательно, что с каждым годом поиск таких блоков становится сложнее и требует всё больших вычислительных мощностей, а награда за майнинг уменьшается. Так, в 2009 году она составляла 50 биткоинов за блок, в 2012-м — 25, а на сегодняшний день уменьшилась до 12,5.

Эксперты не исключают, что уже в мае 2020 года вознаграждение майнеров вновь снизится вдвое — до 6,25 биткоина за блок. В результате предложение биткоинов сократится, а спрос на электронные монеты вместе с ценой начнут расти.

«По нашим оценкам, снижение вознаграждения майнерам может произойти 24 мая и окажется позитивным для биткоина. Только за счёт этого фактора криптовалюте прогнозируют рост стоимости на 30%», — рассказал RT советник президента Европейской юридической службы по цифровым рынкам Владимир Анников.

Владислав Антонов ожидает, что в 2020 году у биткоина есть шанс обновить прошлогодний максимум и подорожать до $14 тыс. При этом Гайдар Гасанов прогнозирует сохранение стоимости монеты вблизи уровня $7,5—8 тыс.