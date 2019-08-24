Цифровая неопределённость: с чем связаны резкие колебания курса биткоина в августе

В августе курс биткоина показывал серьёзную неопределённость — от закрепления на уровне $10 тыс. и последовательного роста ($12 тыс.) до падения за сутки почти на $800. Аналитики рынка говорят о тесной связи цифровой монеты с торговой войной США и Китая. Пока государства не определятся с условиями внешнеторгового мира, курс биткоина будет колебаться.

В августе курс биткоина демонстрировал серьёзную нестабильность. Первое резкое падение было зафиксировано в середине месяца — тогда цифровая валюта потеряла сразу 8% за сутки. В следующие семь дней монета отыграла падение и под конец недели достигла отметки $10,8 тыс. Затем курс на цифровую валюту резко обрушился почти на $800.

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Биткоин отреагировал на заявление госсекретаря США Майка Помпео в эфире телеканала CNBC о необходимости жёсткого регулирования операций с цифровыми активами.

Любопытно, что в июле наблюдался аналогичный спад курса на фоне критики со стороны президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

Эксперты считают, что обеспокоенность американского правительства вызвана проектом Facebook по запуску собственной криптовалюты Libra.

«Главные риски Libra будут зависеть от того, к каким традиционным валютам будет привязан этот проект и какую роль в нём сыграет доллар США. Если валюта будет тесно связана с долларом, то это может привести к сосуществованию суверенных валют с цифровыми валютами, ориентированными на американскую нацвалюту», — рассказал RT эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов.

Эксперт также не исключил, что развитие проекта Libra может подтолкнуть Народный банк Китая к выпуску собственной криптовалюты, привязанной к юаню для поддержания местной экономики.

На динамику криптовалют также влияют торговые споры Вашингтона и Пекина.

«Мы наблюдали, что в момент обострения ситуации между США и Китаем по торговым пошлинам у инвесторов был спрос на золото и криптовалюты, поэтому цена биткоина поднялась до $12 тыс.», — отметил в разговоре с RT частный трейдер Александр Бояринцев.

Надежда на триллион

Аналитики компании исследования рынков криптовалют Digital Asset Research называют ещё один ключевой фактор, который может значительно повлиять на курс биткоина в будущем. Речь идёт о сокращении в два раза вознаграждения за майнинг.

Майнинг — это «добыча» криптовалюты при помощи высокомощной вычислительной техники.

Следующее такое сокращение произойдёт в 2020 году. По прогнозам компании, в мае следующего года курс биткоина может взлететь почти до $60,6 тыс.

Исследователи Digital Asset Research нашли одну интересную закономерность. Они сообщают, что после каждого сокращения вознаграждения за майнинг биткоин устремляется вверх, увеличиваясь примерно на треть. При этом каждый следующий пик становится больше предыдущего.

Таким образом, при сохранении этого тренда биткоин может достичь своего потолка в сентябре 2021 года, который будет уже превышать $60,6 тыс. Правда, в исследовании сказано, что для такого удорожания необходимо вливание примерно $1 трлн в рынок цифровой валюты.

Чуткая реакция

Опрошенные RT эксперты не ожидают значительного роста цифровой валюты до конца 2019 года. Так, директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев заявил, что в ближайшее время курс биткоина может упасть до $8 тыс.

«Если рассчитывать капитализацию биткоина, исходя из количества активных пользователей, то она равняется $100—120 млрд. Иными словами, веских оснований для роста цены в данный момент нет, а взлёт до $13,5 тыс., вероятнее всего, происходил на фоне манипуляций курсом со стороны торговых площадок», — утверждает эксперт.

По оценкам Гайдара Гасанова, в среднесрочной перспективе курс биткоина будет торговаться в диапазоне от $9,5 тыс. до $10,8 тыс. Однако в долгосрочном плане возможен и рост до $12 тыс. Как и многие другие в экспертном сообществе, Гасанов указал ситуацию с торговыми войнами в качестве причины, которая будет влиять на курс биткоина в ближайшее время.

«Биткоин стал чутко реагировать на геополитические новости. Ухудшение ситуации и риск нового витка торговых войн увеличивает курс. При позитивных ожиданиях курс биткоина снижается. Такая ситуация может продолжаться довольно долго, поскольку у заинтересованных сторон пока нет чётких планов по урегулированию торговых споров», — отметил Гасанов.

В то же время прогноз Александра Бояринцева по динамике основной криптовалюты немного оптимистичнее. По его мнению, цена биткоина не упадёт ниже $10 тыс., а до конца года эксперт предположил рост до $15—20 тыс.

Биткоин начал расти высокими темпами в 2017-м — с $900 в начале года курс электронной валюты взлетел до своего рекордного пика в $20 тыс. После этого биткоин так же резко устремился вниз. С конца 2018 года криптовалюта торговалась около отметки в $3 тыс., дожидаясь нового летнего роста в 2019 году.