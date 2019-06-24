Электронный взлёт: почему биткоин подорожал на 200% с начала 2019 года

С начала 2019 года биткоин вырос в цене почти на 200% и торгуется вблизи $11 тыс. за монету. В последний раз аналогичная отметка была зафиксирована ещё в марте 2018 года. На фоне торговой войны США с Китаем и угроз для мировой экономики игроки рынка всё чаще предпочитают криптовалюты реальным деньгам. Как отмечают аналитики, электронные монеты существуют отдельно от глобальной финансовой системы, поэтому меньше подвержены контролю и влиянию внешних шоков. По словам экспертов, вложения в цифровые активы по-прежнему остаются рискованными, но инвесторы пока не ожидают очередного схлопывания криптопузыря.

В понедельник, 24 июня, основные криптовалюты умеренно дорожают. Цена биткоина выросла на 2,5% — до $10,9 тыс. за монету, а эфириума — на 0,05%, до $310. Такие данные приводит портал Coinmarketcap.

Любопытно, что ещё 22 июня курс биткоина впервые с марта 2018 года превысил $11 тыс. По достижении психологически важной отметки стоимость электронной монеты незначительно снизилась, но при этом по-прежнему находится вблизи рекордного уровня. Эфириум, в свою очередь, в моменте достигал максимального уровня с августа 2018 года ($315 за монету), после чего также скорректировался.

Резкое удорожание криптовалют до годовых максимумов во многом связано с возросшим интересом мировых инвесторов к цифровым деньгам. Об этом в беседе с RT рассказал советник председателя правления Ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов.

«Сегодня одни инвесторы вкладываются в биткоин в надежде увидеть взлёт цены, как в 2017 году, — к уровням $20—30 тыc. за монету. Другие видят в криптовалюте альтернативу ценным бумагам. Усилия обеих групп инвесторов вместе со спекулятивными сделками дают биткоину сильную поддержку выше уровня $10 тыс.», — пояснил Салихов.

Криптовалюты вызвали ажиотаж в конце 2017 года. На тот момент биткоин вошёл в пятёрку крупнейших валют мира, а его цена превысила $20 тыс. Но уже тогда на фоне стремительного удорожания электронных монет многие экономисты всерьёз стали предупреждать об угрозе очередного финансового пузыря.

В результате опасения экспертов реализовались, и 2018 год запомнился резким обвалом рынка криптовалют. С января по декабрь биткоин подешевел почти на 80% — с $20 тыс. за монету до уровня $3—4 тыс. Обрушение стоимости электронных денег во многом было вызвано усилением глобального регулирования отрасли, постоянными хакерскими атаками на криптобиржи, запретами рекламы цифровых денег известными интернет-компаниями, а также выводом средств крупными инвесторами в реальные деньги.

Впрочем, с начала 2019 года курс биткоина вырос почти на 200%, а общая капитализация рынка электронных денег увеличилась на 160% и на сегодняшний день составляет порядка $328 млрд.

«Одна из причин для роста курса биткоина — это глобальное напряжение между крупнейшими экономиками мира — США и Китая. Сейчас торговая война угрожает росту мирового ВВП, а также отдельным фиатным (реальным) валютам. На этом фоне биткоин выглядит привлекательно, поскольку не связан с привычными для инвесторов активами», — рассказал RT директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

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По словам эксперта, удорожанию биткоина также способствуют действия ФРС США. 19 июня топ-менеджеры американского центробанка по итогам заседания сохранили процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых, но при этом намекнули на её снижение в ближайшее время. Такая политика Федрезерва традиционно делает менее доходными вложения в облигации и банковские депозиты в Соединённых Штатах. В результате игроки рынка начинают активнее инвестировать деньги в рисковые активы с более высокой доходностью, в том числе в криптовалюты.

Как отмечает Мурад Салихов, в настоящий момент инвесторы низко оценивают вероятность схлопывания очередного пузыря биткоина. На этом фоне, как ожидается, стоимость криптовалюты продолжит увеличиваться до конца года.

Согласно оценке Вадима Меркулова, интерес к биткоину и другим электронным монетам также подогревают позитивные новости криптовалютной индустрии. В частности, Facebook объявил о планах запустить собственную криптовалюту Libra к 2020 году. Как ожидается, проводить операции с новым цифровым активом можно будет с помощью сервисов WhatsApp, Facebook Messenger, а также специального приложения.

На этом фоне, по словам Меркулова, до конца 2019 года биткоин может подорожать до $14 тыс. за монету, но при этом удастся избежать резких колебаний рынка, как это было в 2017 году. По оценке эксперта, сфера цифровых денег по-прежнему остаётся недостаточно регулируемой, поэтому вложения в криптовалюты менее безопасны, чем инвестиции в ценные бумаги.

Во многом невозможность полного контроля над цифровыми деньгами связана с технологическими особенностями электронных монет. Об этом в беседе с RT рассказал эксперт компании «Международный финансовый центр» Гайдар Гасанов.

«Децентрализованная структура криптовалют и блокчейна не представляет возможным осуществлять контроль. Сложность заключается в отсутствии единого центра, где находились бы все криптовалюты и возможно было бы внедрить регулирующие законодательные акты, как это происходит с классическими биржами (Нью-Йоркской или Чикагской)», — пояснил Гасанов.

Таким образом, в течение следующих месяцев ушедшие в 2018 году с рынка инвесторы будут постепенно возвращаться в криптоиндустрию. По словам Вадима Меркулова, определяющим для биткоина станет ценовой диапазон $12—13 тыс. Так, если стоимость электронной монеты сможет закрепиться выше обозначенного уровня, рынок может ожидать дополнительный приток инвестиций.