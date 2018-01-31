Убрал из друзей: как запрет на рекламу криптовалют в Facebook отразился на рынке цифровых денег

В последний день января курсы криптовалют обновили очередной антирекорд. С начала года стоимость биткоина второй раз опустилась ниже $10 тыс. При этом рынок виртуальных монет показал сильнейшее падение с декабря 2013 года. Настоящим ударом по цифровым активам в январе стал запрет социальной сети Facebook на рекламу ICO и криптовалют. По мнению экспертов, маркетологи потеряли крупнейший коммуникационный канал для привлечения средств через токены. RT разбирался в причинах худшей за последние годы динамики рынка криптовалют.

В среду, 31 января, торги на криптовалютном рынке вновь приносят убытки владельцам цифровых активов. Так, по данным сайта Coinmarketcap, стоимость биткоина опускалась ниже отметки $9,8 тыс. В первой половине дня цена популярной криптовалюты составляла $10,2 тыс. — на 8% меньше, чем сутками ранее. Эфириум также снизился на 6% (до $1,1), рипл — на 9,8% (до $1,14). В целом капитализация мирового рынка виртуальных монет достигла $500 млрд.

Рыночная просадка криптовалют стала уже второй с начала года. Так, 17 января биткоин падал ниже $10 тыс., а общая капитализация всех криптовалют приблизилась к $432 млрд. Тогда всему виной были крупные инвесторы, которые начали выводить токены в реальные деньги. Эксперты назвали этот день «чёрным криптовторником».

По оценке аналитиков Bloomberg, в январе биткоин потерял 31%, что стало худшим результатом по итогам месяца с декабря 2013 года. Тогда монета впервые в истории достигла сначала отметки $1 тыс., но уже к новому году торговалась на уровне $700.

Серьёзным ударом для цифрового рынка стала новая рекламная политика Facebook. Социальная сеть в среду полностью запретила размещать объявления об ICO, криптовалютах и бинарных опционах (разновидность биржевых контрактов, которые используют для получения прибыли за счёт движения цены активов на финансовых рынках). Новый запрет будет распространяться как на сам Facebook, так и на приложение Instagram.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте пресс-службы компании.

«Мы вводим новую политику, которая запрещает рекламу финансовых продуктов и сервисов, связанных с вводящими в заблуждение или обманчивыми технологиями, такими как бинарные опционы и криптовалюта», — указывается в сообщении директора по управлению продуктами компании Facebook Роба Летерна.

Как отметил в разговоре с RT эксперт по инновациям и советник президента Европейской юридической службы по цифровым рынкам Владимир Анников, данный канал коммуникации был одним из ключевых для маркетологов по привлечению финансирования в ICO. По информации сайта Statista, в январе аудитория Facebook и Instagram составила порядка 2,16 млрд и 800 млн человек соответственно.

Ушли в плавание

По мнению опрошенных RT экспертов, в последнее время против криптовалютного рынка сыграл целый ряд факторов. Владимир Анников отмечает, что на прошлой неделе закрылись долгосрочные контракты на биткоин. Согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), трейдеры играли на снижение и ставили на цену известной валюты на уровне менее $10 тыс. за монету.

Также по теме Игра на нервах: курсы мировых криптовалют восстанавливаются после обвала рынка В четверг, 18 января, мировые криптовалюты вышли в плюс после серьёзного обвала последних дней. Крушение рынка аналитики связывают с...

По оценке заведующего лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Абрамова, после закрытия своих позиций инвесторы пустили криптовалюту в свободное плавание.

Напомним, что крупнейшая в мире Чикагская товарная биржа CME Group запустила торговлю фьючерсами на биткоин 18 декабря. Тогда аналитики выразили уверенность в том, что долгосрочные контракты должны снизить волатильность курса и сделать ценообразование более предсказуемым.

Охота на жуликов

Отдельное внимание экономисты уделяют участившимся случаям нарушений и преступлений на крипторынке. Одним из наиболее громких стало хищение криптовалюты NEM на сумму $534 млн со счёта японской биржи Coincheck. Кража была признана крупнейшей за всю историю цифрового рынка. По данным Coinmarketcap, NEM входит в десятку ведущих криптовалют мира. С начала месяца стоимость монеты упала с $2,02 до $0,76.

Важным событием стало и решение Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) о приостановке ICO и заморозке счетов банка AriseBank. SEC обвиняет организацию в мошенническом привлечении $600 млн через первичное размещение токенов при отсутствии необходимой регистрации.

«AriseBank и его директора стремились привлечь сотни миллионов от инвесторов, ложно представив компанию как первый в своём роде децентрализованный банк, предлагающий собственную криптовалюту, которая будет использоваться для широкого спектра клиентских продуктов и услуг»,— сообщается в пресс-релизе SEC.

Как пишет издание Business Insider, организация рассчитывала привлечь $1 млрд и намеренно вводила своих клиентов в заблуждение. Так, например, ранее сообщалось о приобретении данной компанией банка — партнёра Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC) и сотрудничестве с Visa.

Под контроль

В разговоре с RT Владимир Анников подчёркивает, что на фоне снижения курсов криптовалют огромное количество известных экспертов и официальных лиц стали чаще говорить о финансовом пузыре, чем о цифровом золоте. Хедлайнерами в данном тренде выступили Джордж Сорос, Уоррен Баффет, Кристин Лагард, Маркус Мюллер и даже Наталья Касперская.

Действия крупных инвесторов, риски мошенничества, а также предостережения со стороны профессиональных экономистов привели к существенному увеличению внимания контролирующих органов.

Японское агентство финансовых услуг инициировало проверку всех криптовалютных бирж страны и уже анонсировало инициативу по ужесточению контроля в данном секторе. Европол и Интепол сообщили о разработке мер по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты. В это же время Департамент финансовых услуг Нью-Йорка попросил южнокорейскую службу финансового надзора и финансовой разведки предоставить результаты проверок шести крупных банков страны с целью последующей выработки мер по контролю за криптовалютным обращением в США.

«В самое ближайшее время стоит ожидать повсеместного усиления регулирования криптовалют. Очевидно, что процедура идентификации участников обращения криптовалют станет обязательной», — пояснил Анников.

30 января в Южной Корее уже вступил в силу запрет на анонимные операции с криптовалютой. Об этом сообщает агентство «Рёнхап». Теперь данные обладателя аккаунта на бирже должны полностью совпадать с информацией владельца банковского счёта.

Иностранцам и несовершеннолетним инвесторам запрещается открывать криптовалютные счета в Южной Корее. Криптобиржи, в свою очередь, будут предоставлять банкам всю информацию о транзакциях в банки, что в теории позволит правительству ввести соответствующее налогообложение.

В поисках вдохновения

В краткосрочной перспективе эксперты прогнозируют сохранение текущего тренда на спад. Рынки ожидают дальнейших новостей от мировых регуляторов. Как отмечает Александр Абрамов, в ближайшие полгода политика центробанков и изменения законодательств в крупных странах будут играть определяющую роль в стоимости цифровых денег.

Также по теме Обмен разрешён: Минфин представил проект закона о регулировании криптовалют Министерство финансов опубликовало проект федерального закона «О цифровых финансовых активах». Документ предусматривает легализацию...

«Совершенно явный вектор — это азиатские страны, которые идут к де-факто закрытию этого рынка в своих юрисдикциях. В США будут ужесточаться требования к работе финансовых посредников с криптовалютами. Так, комиссия по ценным бумагам уже заявила, что не собирается регистрировать биржевые фонды ETF на криптовалюты. Поэтому, мне кажется, что постепенно регулятор будет закручивать гайки», — отметил Абрамов.

По оценке эксперта, первичный интерес, основанный на астрономическом росте цены биткоина и других криптовалют, уже находится на стадии спада. Именно поэтому рынку для дальнейшего роста необходима новая идея, которая бы вдохновила инвесторов.