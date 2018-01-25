Обмен разрешён: Минфин представил проект закона о регулировании криптовалют

Министерство финансов опубликовало проект федерального закона «О цифровых финансовых активах». Документ предусматривает легализацию обмена криптовалют и токенов — цифровых аналогов ценных бумаг. Проведение сделок через специальных операторов позволит снизить риски мошенничества и приведёт к увеличению налоговых поступлений в бюджет, считают в Минфине. В то же время использование криптовалют в качестве платёжного средства будет под запретом. RT разбирался, поможет ли законопроект снизить риски инвестиций в криптовалюты.

Минфин опубликовал проект федерального закона «О цифровых финансовых активах». Его текст опубликован на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что проект закона предусматривает определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их основных понятий, в том числе криптовалюты.

«Законопроектом также урегулированы вопросы, связанные с публичным привлечением денежных средств и криптовалют путём размещения токенов (ICO) по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг, а также определены особенности оборота цифровых финансовых активов», — говорится в сообщении Минфина.

Согласно проекту закона, цифровым финансовым активом является «имущество в электронной форме, созданное с использованием шифровальных (криптографических) средств». К таким активам относятся криптовалюта и токен. При этом отмечается, что цифровые финансовые активы не могут использоваться в качестве средства платежа на территории России — таковым может являться только российский рубль.

«На сегодняшний день в завершающей стадии разработки находится проект федерального закона, предусматривающий определение в законодательстве Российской Федерации понятия «денежные суррогаты», а также установление ответственности за их использование в качестве средства платежа. Разработка данного законопроекта обусловлена необходимостью сохранения конституционного статуса рубля в качестве единственного законного платёжного средства и обеспечения стабильности финансовой системы Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

В других странах также склоняются к запрету на использование цифровых активов в качестве официального средства платежа, отметил в беседе с RT ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Он подчеркнул, что из-за волатильности и технических ограничений купить что-либо на биткоины невозможно в любом случае.

«Поэтому до тех пор, пока основным применением являются либо финансовые биржевые операции, либо попытка заработать на курсе, квалифицировать их как цифровой актив наиболее оптимально», — считает эксперт.

Reuters

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Против полного запрета

Представляя законопроект, Минфин отметил, что у ведомства возникли разногласия с Центральным банком по поводу сделок с цифровыми активами. В ЦБ считают, что необходимо запретить обмен криптовалют на рубли, иностранную валюту или другое имущество, разрешив такие транзакции только в отношении токенов.

«В этой связи Минфин России отмечает, что в настоящее время сделки с криптовалютами получили достаточно широкое распространение, и установление законодательного запрета на совершение таких сделок приведёт к созданию условий для использования криптовалюты в качестве инструмента для обслуживания нелегального бизнеса, а также легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма», — пояснили в Минфине.

В министерстве полагают, что обмен цифровых финансовых активов через операторов, соответствующих специальным требованиям, позволит снизить риски мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма. Кроме того, предполагается, что прозрачный налоговый режим для операций с криптовалютами приведёт к увеличению поступлений в бюджет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что понимает позицию Центрального банка, выступающего против легализации криптовалют.

«Известно, что за криптовалютой ничего нет, она не может быть средством накопления, за ней нет материальных ценностей, она ничем не обеспечена», — отметил российский лидер на встрече с представителями российских печатных СМИ.

По мнению основателя Jury.Online Александра Шевцова, законопроект, разрешающий использование криптовалют, должен расширить круг пользователей.

«С другой стороны, простота и отсутствие каких-либо необходимых лицензий и документов для оборота токенами являются важными факторами популярности криптовалют. Соответственно, официальная регистрация усложняет процедуры и снижает интерес к криптовалютам», — считает эксперт.

«Защита от дурака»

Минфин также предлагает ограничить операции с токенами. В законе отмечается, что неквалифицированные инвесторы в рамках одного выпуска не смогут приобрести токены на сумму более 50 тыс. рублей. Шевцов предположил, что такое нововведение понизит процент людей, совершающих необдуманные покупки.

«Мне это кажется некоторого рода защитой от дурака, созданной для того, чтобы меньше людей пытались, например, брать кредиты с целью покупки криптовалют. Для преодоления суммы в 50 тыс. инвестору необходимо иметь статус квалифицированного, что невозможно без минимальных знаний в этой сфере», — пояснил он.

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин в беседе с RT предложил доработать законопроект регистрацией непрофессиональных инвесторов и созданием статуса криптопредпринимателя с облегчённым налогообложением.

«То есть мы считаем, что нужно пойти дальше и сразу вводить регистрацию электронных кошельков, привязанных к этим предпринимателям. Дать им возможность инвестировать, но вести контроль деятельности кошельков», — заключил он.

Согласно закону, регистрацию специального счёта неквалифицированным инвесторам, не имеющим права на проведение операций на рынке ценных бумаг, будет осуществлять специальный оператор.

«Хотя норма закона по привлечению квалифицированных инвесторов аналогична американской (Комиссия по ценным бумагам (SEC) накладывает примерно такие же ограничения. — RT), мне кажется, что в будущем возможно и использование японской модели. Там, наоборот, регулятор даёт свою «печать качества» для привлечения средств более широким кругом лиц, подобные ограничения снимаются», — предположил Казарян.

Риски остаются

Опрошенные RT эксперты сошлись во мнении, что предложенные законом нормы не смогут уберечь инвесторов в криптовалюты от рисков.

«Нет, эти нормы не помогут. Тот, кто действительно хочет делать рискованные вложения, всегда найдёт для этого способ», — подчеркнул Шевцов.

Вложения в любом случае будут рискованными, согласился Карен Казарян. В то же время он считает предложенные Минфином ограничения разумными.

«Если мы посмотрим на финансовый рынок в целом, то становится совершенно очевидно, что все действующие нормы закона не могут уберечь людей от неудачных вложений и разорения банков. Поэтому вложения в любом случае остаются рискованными. Но в целом, мне кажется, предлагаемые ограничения достаточно разумны», — заявил он.

В РАКИБ также оценивают документ позитивно. «Считаем, что Минфин проделал большую работу в понимании процессов, которые сейчас идут. В целом мы поддерживаем позицию Минфина и готовы дальше работать с этим документом», — сказал Припачкин.