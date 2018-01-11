Сеул против биткоина: почему один из крупнейших игроков рынка криптовалют хочет запретить торговлю цифровыми деньгами

Жёсткая риторика министра юстиции Южной Кореи в четверг спровоцировала синхронное падение курсов биткоина, эфириума и рипла. Власти одного из самых прогрессивных государств на глобальном рынке цифровых денег хотят законодательно запретить торговлю криптовалютами. Аналитики подчёркивают, что азиатская страна стала едва ли не «первой жертвой» перегрева рынка по причине хакерских атак на криптобиржи и финансовых махинаций. Какие страны в ближайшее время могут перенять опыт Южной Кореи и как возможный запрет Сеула отразится на крипторынке — в материале RT.

В четверг, 11 января, курсы ведущих мировых криптовалют продемонстрировали ослабление. По данным портала Coinmarketcap, стоимость биткоина в первой половине дня опустилась на 1,64% (до $13,86 тыс.), эфириума — на 11,14% (до $1,19 тыс.). Популярный среди некоторых игроков банковского сектора рипл потерял 9,26% и торговался в районе $1,73.

Аналитики связывают реакцию рынка с жёсткой риторикой южнокорейских властей, которые намерены запретить операции с криптовалютой на местных биржах. Глава Минюста страны Пак Сан Ги заявил, что ведомство уже готовит соответствующий законопроект.

«У нас есть серьёзные опасения относительно нынешнего сумасшествия вокруг криптовалют, и закрытие торговых площадок — одна из наших целей», — цитирует ТАСС главу южнокорейского Минюста.

Соответствует тренду

По оценке аналитиков Bloomberg, Южная Корея является одним из ключевых источников мирового спроса на криптовалюту. В рейтинге крупнейших криптобирж площадка Bithumb занимает второе место по объёму торгов. Такие данные приводит сервис BitMakler.com.

Примечательно, что ослабление криптовалюты рипл происходит после рекордного роста в начале месяца. 4 января стоимость цифровой монеты достигла исторической отметки в $3,84. Ранее эксперты объяснили RT этот факт растущим интересом к риплу со стороны японских банков и южнокорейских финансовых институтов.

Заявления Пак Сан Ги спровоцировали активную распродажу криптовалют на местных и зарубежных биржах. По сообщению Reuters, полный запрет торгов возможен при большинстве голосов в парламенте Южной Кореи. При этом сам процесс принятия законопроекта может растянуться на месяцы или годы.

Как рассказал RT заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХИГС Александр Абрамов, в действиях корейских властей нет ничего удивительного, и они полностью соответствуют долгосрочному тренду на азиатском рынке.

«Гонконг, Китай, Сингапур уже ввели ограничения на криптовалюту. Поэтому действия корейского регулятора находятся в тренде. Мне кажется, что для азиатских инвесторов, которые являются наиболее агрессивными и состоятельными, это в какой-то мере остудит спекуляции на рынке», — пояснил Александр Абрамов.

По словам ведущего аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, после введения ограничительных мер в отношении криптовалют в Китае в сентябре 2017 года значительное число операций переместилось в Южную Корею. Именно этим и был вызван нездоровый ажиотаж со стороны корейских трейдеров. Эксперт не исключил, что после небольшого падения на мировом рынке произойдёт перераспределение потоков криптовалют на другие биржи. Однако после завершения этого процесса может вновь последовать циклический рост цен на цифровые деньги.

Спусковой крючок

Южная Корея ранее уже заявляла о желании ввести ограничения на торговлю криптовалютами, напоминает Абрамов. Так, 29 сентября 2017 года комиссия по финансовым услугам страны объявила о запрете ICO. Размещение токенов было ограничено, поскольку подобное привлечение средств повышало риски финансовых махинаций. В то же время к более решительным действиям южнокорейских властей могло подтолкнуть недавнее закрытие биржи Youbit.

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Напомним, 19 декабря прошлого года криптовалютная площадка объявила о своём закрытии и банкротстве после второй хакерской атаки за год. Согласно информации Reuters, в общей сложности было похищено 17% всех активов биржи. В ходе предыдущего взлома, в апреле 2017 года, злоумышленники украли около 4 тыс. биткоинов.

«Власти не хотят иметь на своей территории нерегулируемые внутренние офшоры. Пока нет никаких прав воздействовать на криптовалютные биржи и их участников, а скандалы продолжают возникать», — подчёркивает Абрамов.

Карен Казарян также отмечает важность фактора хакерских атак для решения корейских властей. По его словам, на сегодняшний день даже самые крупные биржи и сервисы по обмену фиатных денег (валюта, которая официально признана законным средством платежа) на криптовалюты не обладают необходимым уровнем технической оснащённости, подготовленности и безопасности.

По корейским следам

Александр Абрамов уверен, что вслед за Южной Кореей к аналогичным действиям могут прибегнуть и другие государства азиатского региона. По его мнению, именно в этих странах уже наиболее чётко выработалось понимание необходимости ограничить торговлю криптовалютой.

«Мне кажется, что другие рынки будут внимательно смотреть и изучать чужой опыт и реагировать будут там, где наиболее активно задействованы участники и много майнеров, прежде всего в азиатском регионе», — отмечает аналитик.

Эксперт подчёркивает, что на сегодняшний день криптовалюты сильно переоценены, поэтому и происходит их закономерная ценовая коррекция. Среди игроков растут опасения, что в 2018 году регуляторы станут «зажимать» криптовалютный рынок.

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Определённые ограничительные действия могут быть предприняты и со стороны США. Например, аналитики отмечают пристальное внимание американского Федрезерва к ситуации с торговлей фьючерсами на биткоин. Ранее, 18 декабря, Чикагская товарная биржа запустила торговлю долгосрочными контрактами на эту цифровую валюту.

По словам Карена Казаряна, с появлением фьючерсов криптовалюты начали вести себя как обычный дериватив (контракт, согласно которому стороны получают право или берут обязательство купить или продать актив) и стали зависеть от общеэкономической ситуации и действий крупных игроков.

«Введение фьючерсов успокоило опасения регулятора, поскольку в американском Центробанке увидели, что сами участники фьючерсного рынка достаточно трезво оценивают стоимость биткоина. Поэтому с началом торгов криптовалюта начала обваливаться», — пояснил Абрамов.