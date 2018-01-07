Американская мечта: как изменится цифровой рынок после введения в США нового налога на владение криптовалютой

В 2018 году в США владельцам криптовалют придётся платить налог на виртуальные монеты, которые находятся в их собственности. Ранее государство получало отчисления лишь при операциях обмена. Американские власти считают, что такая мера охладит перегретый рынок, увеличит поступления в бюджет и поможет вывести часть держателей «коинов» из тени. При этом аналитики утверждают, что законодательные нововведения в Соединённых Штатах не отразятся на курсовой динамике цифровых денег. О возможной реакции глобального крипторынка на новый закон — в материале RT.

В этом году в США обмен одной криптовалюты на другую будет облагаться налогами. Речь идёт об операциях «равноценного обмена», когда при продаже одной криптовалюты инвесторы не смогут вложить все заработанные средства в другую криптовалюту, не уплатив при этом налога на прибыль.

Всё дело в том, что в Соединённых Штатах цифровые деньги считаются имуществом (как золото или недвижимость), а не валютой. Любопытно, что ранее Налоговое управление (I.R.S) взимало подоходный или корпоративный налог с электронных монет только в случае их обмена на традиционные деньги.

«Эта мера призвана немного остудить рынок криптовалют. Налог сделает операции с цифровыми деньгами чуть менее активными. Я не думаю, что это сильно повлияет на курс, поскольку он мало связан с экономическими фундаментальными причинами. Скорее, это результат иррационального поведения людей. Теоретически введение налога может спровоцировать сложности для инвесторов по части взаимоотношений с налоговой инспекцией», — прокомментировал RT законодательную инициативу властей США заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Новая налоговая ставка будет зависеть от срока хранения криптовалюты. Если инвестор держал её меньше года, то ему придётся заплатить от 10% до 37%. На монеты, которые хранятся больше года, будет действовать льгота, максимальная ставка по которой составит 23,8%.

Основатель Jury.Online Александр Шевцов рекомендует инвесторам и просто любителям цифровой экономики дождаться официальной публикации текста закона. Эксперт подчёркивает, что профессионалам рынка всё ещё непонятен механизм действия нового американского налогового сбора. «Один из вопросов — каким образом будет происходить идентификация, какие именно операции будут облагаться налогом, например транзакции в блокчейне или обменные операции на биржах», — пояснил в разговоре с RT Шевцов.

По словам эксперта, крупные биржи давно отказывались работать с резидентами США, поэтому на глобальный рынок данный закон не повлияет. Однако нововведение может отпугнуть людей, которые не очень хорошо разбираются в технологии криптовалюты и полагаются на общественное мнение.

«Было бы странно, если бы курсы криптовалют — финансового инструмента, разработанного для того, чтобы не зависеть от какого-либо единого центра, — сильно колебались от государственных законов. Запрет на проведение ICO в Китае в 2017 году был куда более важным событием, которое тем не менее не оказало сильного влияния на рынок», — отмечает Александр Шевцов.

Эксперт прогнозирует, что цены на криптовалюты по-прежнему будут зависеть прежде всего от настроений инвесторов. Впрочем, он уверен, что крипторынок ещё не насыщен, поэтому игроки ожидают дальнейшего роста курсов виртуальных денег.

В блокчейновой букбилдинг-платформе ICOadm.in RT напомнили, что в большинстве стран мира платить налог нужно только при обмене криптовалют на фиатные (традиционные) деньги. Этот принцип сейчас работает во многих государствах, например в Японии и Южной Корее, где налог на вывод криптовалют в фиат находится на уровне 5—6%.

В России участники цифрового рынка ждут закона о регулировании криптовалют, который может появиться в первом полугодии 2018 года. При этом в конце 2017-го Минфин сообщил, что предполагает взимать налог на добычу криптовалют по аналогии с налогообложением предпринимательской деятельности.

В Великобритании, Австралии, Бразилии, Канаде и Германии криптовалютные инвестиции облагаются налогом на прирост капитала (составляет от 0% до 25%), сообщает Bloomberg. В Великобритании и Швейцарии транзакции с монетами освобождаются от НДС, поскольку власти этих стран приравнивают «коины» к иностранной валюте. В Японии биткоин официально признан платёжным средством.

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Александр Абрамов поясняет, что введение нового налога на любой инструмент рынка всегда очень неудобно для инвестора. «Кто-то может вовремя не заплатить налог или же заплатить неправильно, поэтому для людей это большое неудобство по части риска возможных налоговых претензий», — считает экономист.

По прогнозу Абрамова, уже в начале 2018 года игроки рынка криптовалют будут очень осторожны, поскольку сделали соответствующие выводы из последней истории с обвалом биткоина.

«Падение курса биткоина не исключает появления новой плодотворной идеи для криптовалют в течение 2018 года. Например, монеты начнут использовать некоторые центробанки. Для этого рынка нужна новая идея, которая бы вдохновила людей, потому что первичный интерес, основанный на астрономическом росте цены биткоина и других криптовалют, уже находится на спаде», — заключил Александр Абрамов.

На этой неделе стало известно, что биткоин — впервые с 2015-го — начал новый год со снижения стоимости.