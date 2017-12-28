Минфин обложит майнеров: финансовые власти предложили ввести налог на добычу криптовалют

Минфин в четверг представил законопроект о регулировании цифровых финансовых технологий и предложил ввести налог на майнинг. В министерстве приравнивают процесс добычи криптовалют к предпринимательской деятельности. Однако власти пока не пояснили, как на практике будет работать система налогообложения майнеров, и не озвучили свои предложения по фискальным ставкам. Повлияет ли законодательная инициатива Минфина на крипторынок — в материале RT.

Российские финансовые власти озвучили идею обложить налогом майнинг (добычу криптовалют) по аналогии с предпринимательской деятельностью. Об этом в четверг, 28 декабря, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев. При этом в министерстве подчеркнули, что не намерены устанавливать минимальный порог объёма майнинга, начиная с которого этот процесс будет облагаться налогом.

«Мы относим майнинг к предпринимательской деятельности. Ею могут заниматься индивидуальные предприниматели либо юридические лица», — цитирует ТАСС Алексея Моисеева.

Замминистра финансов уточнил, что в законопроекте о регулировании цифровых финансовых технологий нет прямых указаний на порядок налогообложения майнинга. По этой причине на добычу криптовалюты будут распространяться нормы действующего налогового законодательства России.

Сам проект закона был представлен в четверг на общественном совете при Минфине. При этом документ не предусматривает введение особых лицензий для майнеров и налогообложение ICO (первичное размещение криптовалют).

«Про налогообложение ICO в законопроекте нет ничего. Я считаю, что там особо нечего облагать, кроме дохода, который получают те, кто купил криптовалюту. Но они и так в рамках Налогового кодекса должны будут платить», — подчеркнул Моисеев.

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Реакция участников рынка и экспертов не заставила себя долго ждать. Так, президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин назвал законодательную инициативу финансовых властей иллюзорной.

«Мы пока не понимаем, что значит облагать майнинг налогом, потому что это технологическая процедура по вырабатыванию программных кодов. На наш взгляд, надо ввести налогообложение точки перехода из криптовалюты в рубли или доллары. Сама по себе майнинговая деятельность не отличается от любой программной деятельности, связанной с любым проявлением искусственного интеллекта. Пока непонятно, как это учитывать и контролировать. Кроме того, результаты майнинга существуют в интернете и не имеют привязки и юрисдикции», — отметил в разговоре с RT Юрий Припачкин.

Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов считает идею Минфина неожиданной в условиях современной экономики.

«Майнинг — это способ зарабатывания денег, где вашими затратами являются затраты на электричество, а вашим доходом те биткоины, которые вы получаете в обмен на некие операции подтверждения транзакций. В сущности, это можно трактовать как некую разновидность предпринимательской деятельности. Вопрос более сложный — как будет устанавливаться предпринимательская деятельность, ведь она, помимо извлечения дохода, предполагает официальный способ регистрации», — пояснил RT экономист.

В блокчейновой букбилдинг-платформе ICOadm.in RT напомнили, что в большинстве стран мира платить налог нужно только при обмене криптовалют на фиатные (традиционные) деньги. Этот принцип сейчас работает во многих государствах, например, в Японии и Южной Корее, где налог на вывод криптовалют в фиат находится на уровне 5—6%.

В Великобритании, Австралии, Бразилии, Канаде и Германии криптовалютные инвестиции облагаются налогом на прирост капитала (составляет от 0% до 25%). В Великобритании, Швейцарии и Германии транзакции с криптомонетами освобождаются от НДС, поскольку власти этих стран приравнивают «коины» к иностранной валюте. В Японии биткоин официально признан платёжным средством. В США с 2018 года инвесторам придётся платить налог на криптоденьги не только при обмене, но даже при владении «коинами».

Напомним, 25 декабря глава Минфина Антон Силуанов сообщил о готовности законопроекта по регулированию криптовалют в интервью телеканалу «Россия 24». Примечательно, что глава ведомства отдельно подчеркнул, что гражданам не стоит работать с существующими спекулятивными криптовалютами.

«С криптовалютами должны работать профессиональные участники рынка, это не должны быть простые граждане, которые видят, что тот же самый биткоин в последнее время слишком быстро рос, и есть сразу желание заработать на быстро растущем курсе», — сообщил Силуанов.

Ранее Владимир Путин в рамках программы «Цифровая экономика» поручил правительству и Центробанку до 1 июля 2018 года внести изменения в законодательство, которое будет регулировать публичное размещение криптовалют (ICO) по аналогии с регулированием рынка акций (IPO). Президент также поручил определить статус цифровых валют, исходя из того, что рубль останется единственным законным платёжным средством в России. Кроме того, кабмин и регулятор должны установить требования к майнингу и его налогообложению.