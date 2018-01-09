Борьба за второе место: как малоизвестной криптовалюте Ripple удалось обогнать эфириум по капитализации

Во время новогодних праздников известная лишь профессиональным участникам цифрового рынка криптовалюта Ripple подорожала более чем на 340% и стала второй по капитализации «монетой», обогнав знаменитый эфириум (Ethereum). Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.com. Бурный рост цифрового актива связан с интересом к нему в Японии и Южной Корее — странах, которые считаются одними из наиболее прогрессивных в сфере новейших технологий. О новом ажиотаже на крипторынке — в материале RT.

Только за один день 29 декабря 2017 года стоимость Ripple (XRP) выросла на 50%. Таким образом, капитализация этой криптовалюты за сутки увеличилась с $55 млрд до $84 млрд и обогнала по этому показателю популярный эфириум (Ethereum).

Примечательно, что после стремительного роста последовало ослабление Ripple, но уже с начала 2018 года стоимость этой «монеты» опять пошла вверх.

Своего пика криптовалюта Ripple достигла 4 января, когда её капитализация превысила $148 млрд. После этого меньше чем за неделю её цена упала на 45%. На момент публикации материала рыночная стоимость цифровой валюты оценивалась в $91 млрд.

Любопытно, что ещё в начале декабря прошлого года средневзвешенный курс Ripple составлял всего $0,24. За месяц стоимость цифрового актива увеличилась на 1600% до $3,84 (курс 4 января). В итоге за год Ripple подорожал более чем в 500 раз.

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Стремительный рост Ripple сделал её создателя Криса Ларсена одним из самых богатых людей в мире. На момент пиковой стоимости криптовалюты его состояние насчитывало $59,9 млрд.

Росту Ripple за последние недели способствовало привлечение партнёров среди финансовых институтов. В ноябре прошлого года American Express и Banco Santander сообщили о готовности использовать Ripple для трансграничных платежей.

В начале декабря о начале тестирования технологии Ripple для проведения трансграничных платежей заявил Японский банковский консорциум, куда входит 61 банк из Японии и два крупнейших финансовых института Южной Кореи (Woori Bank и Shinhan Bank). По оценке специалистов, применение этой новейшей системы позволит совершать банковские операции между странами напрямую, минуя посредников, что повысит скорость платежей и снизит их стоимость на 30%.

Эксперты подчёркивают, что технология Ripple позволяет совершать трансграничные платежи за 10—15 секунд. Сейчас банки используют систему Swift, с помощью которой межбанковские платежи занимают около трёх дней. В случае успеха в работе с новейшим цифровым проектом Япония и Южная Корея начнут осуществлять трансграничные платежи на основе Ripple уже весной 2018 года. Кроме того, о сотрудничестве с Ripple также объявили три крупных японских эмитента кредитных карт.

Своему ценовому скачку Ripple также обязана и распространению информации о том, что криптовалюту собираются включить в крупнейшую в США биржу цифровых активов Coinbase. Впрочем, там пока опровергают эту информацию, что и стало причиной обвала цены цифрового актива на 45%.

«Интеграция c Coinbase могла бы запустить рост Ripple на 500%. К примеру, когда на эту биржу был добавлен Bitcoin Cash, торги на время даже пришлось закрыть из-за резкого скачка курса», — отметил в разговоре с RT сооснователь Rahakott.ioМаксим Шрейдер.

По оценке эксперта, нестабильная динамика курса Ripple связана не только с позитивными новостями, но и с вероятностью искусственного манипулирования ценами.

«Говорят, что на крупнейшей криптовалютной бирже Южной Кореи Bithumb нет возможности продать Ripple по цене ниже определённой отметки. Ордера автоматически отменяются. При этом на данной бирже проходит больше четверти объёма торгов XRP, так что возможности манипулирования курсом вполне реальны», — рассказал Шрейдер.

Криптоконкуренция

Прошедший год многие эксперты называют «годом цифровых активов», в котором привлекательность Ripple во многом превзошла другие криптовалюты. Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус в интервью The Financial Times объяснил это осознанием участниками рынка, что «XRP — это высокоэффективный платёжный механизм, который решает проблемы реальных потребителей с реальными деньгами».

Впрочем, рынок криптовалют пока относительно изолирован от финансового сектора разных стран, где уже есть свои устоявшиеся правила.

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«Как только на бирже в Чикаго появились фьючерсы на биткоин, то его курс сразу же упал до небольших пределов. Участники фьючерсного рынка — это профессиональные инвесторы, понимающие ситуацию и представляющие, сколько примерно может стоить эта валюта сейчас и в будущем», — рассказал RT профессор департамента финансов НИУ ВШЭ Александр Абрамов.

Сейчас на сайте Coinmarketcap представлены 1394 различные криптовалюты с общей капитализацией более $700 млрд. «Если биткоин служит больше как эталон и наиболее распространённый актив криптомира, то эфириум представляет собой платформу для заключения смарт-контрактов и создания децентрализованных приложений», — пояснил Максим Шрейдер.

Аналитик не исключает, что разработчики Ripple задались целью полностью ликвидировать Swift и разрушить монополию транснациональных переводов с помощью собственного токена XRP. «Причём эта цифровая валюта не использует технологию блокчейн. Майнинга тут тоже нет: криптовалюта полностью централизована, выпущена в ограниченном количестве и не может быть девальвирована», — заключил Максим Шрейдер.