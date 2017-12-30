Инфляция 4000% и самый дорогой биткоин: чем удивила мировая экономика в 2017-м

В 2017 году ситуация в мировой экономике значительно улучшилась по сравнению с прошлогодними показателями. ВВП развитых стран вырос на 2,2%, развивающихся — на 4,6%. Впрочем, кроме фундаментальных событий, внимание экономистов и наблюдателей было приковано и к другим новостям. Как аресты саудовских принцев, закат эпохи Роберта Мугабе в Зимбабве, галопирующая инфляция в Венесуэле и другие «происшествия» отразились на мировом рынке — в материале RT.

Королевские аресты

В начале ноября по обвинению в коррупции власти Саудовской Аравии арестовали более 200 граждан, в том числе 11 принцев и четырёх министров. Неожиданное событие в королевстве спровоцировало резкое увеличение сырьевых котировок. Так, цена на нефть марки Brent побила двухлетний рекорд и достигла отметки $64 за баррель.

Среди арестованных был саудовский принц Аль-Валид ибн Талал — крупнейший акционер Citigroup и один из богатейших людей мира. После этого события акции принадлежащей ему компании Kingdom Holding Co упали более чем на 20%, в результате компания потеряла более $7 млрд.

В интервью The New York Times наследный принц Мухаммед бен Сальман рассказал, что в последние 30 лет ежегодно примерно 10% государственных расходов Саудовской Аравии уходило «на съедение коррупции». По словам принца, большинство арестованных согласились заплатить за своё освобождение, и это принесёт в казну королевства примерно $100 млрд.

Ближневосточные распри

В июне 2017 года ряд арабских стран: Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, ОАЭ, Йемен и Ливия — заявили об отзыве своих дипломатических миссий в Катаре, приостановке морского и авиасообщения, а также закрытии всех границ с эмиратом.

Государства обвинили Катар в поддержке террористических организаций и попытке сотрудничества с Ираном для влияния на их внутреннюю политику.

Дипломатический конфликт вызвал повышенную волатильность на рынке энергоносителей. За день фьючерсы на Brent подорожали на 1,3%, на природный газ — на 2%. Затем в течение двух недель цены на североморскую нефть рухнули с $50 до $44 за баррель.

Геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке ударила и по фондовому рынку Катара. Биржевой индекс страны упал на 8% — обрушилась стоимость акций 13 ключевых катарских компаний. Так, ценные бумаги Катарского национального банка (Qatar National Bank) потеряли 9,7%, акции Vodafone Qatar упали на 10%, рискам подвергался и Qatar Airways (главный авиаперевозчик страны) из-за закрытия авиасообщения.

Конфликт усилил давление на национальную валюту. Банки и биржи за пределами Катара перестали принимать катарские риалы, а его курс к доллару США упал до 19-летнего минимума. Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный рейтинг Катара до «AA-» с «АА».

Инфляция 4000%

В 2017 году Венесуэла побила макроэкономический рекорд и стала страной с самой высокой инфляцией в мире. По разным оценкам, рост цен в 2017 году составил от 600 до 4000%. Мнения экспертов разнятся, так как Центральный банк Венесуэлы с 2015 года не выпускает регулярных отчётов.

По расчётам Стива Ханке из Университета Джонса Хопкинса, годовой прирост цен в Венесуэле на 18 декабря составил 4327%. МВФ прогнозирует инфляцию более чем 652% в 2017 году и 2300% в 2018 году. Венесуэльская аналитическая компания Ecoanalitica в октябре оценила этот показатель примерно в 1430% в годовом выражении.

С 2003 года в Венесуэле введён валютный контроль. Приобретение иностранных денег возможно только по официальной заявке у государства, поэтому в стране процветает чёрный рынок. По данным сайта Dolar Today (фиксирует нелегальный курс венесуэльской валюты), в декабре один доллар можно было купить за 124 тыс. боливаров, тогда как в начале 2017 года стоимость одного доллара равнялась 3 тыс. боливаров. За год национальная валюта на чёрном рынке обесценилась в 40 раз.

Экономическое положение страны подорвали финансовые санкции США. В августе Дональд Трамп подписал указ, запрещающий совершать торговые операции с акциями и долговыми ценными бумагами правительства Венесуэлы и государственной нефтегазовой компании PDVSA. Такие меры сделали практически невозможным привлечение денег со стороны большинства международных инвесторов.

Нехватка наличных денег и постоянное обесценивание национальной валюты спровоцировали резкий рост популярности биткоина в стране. В начале декабря президент Николас Мадуро сообщил, что Венесуэла создаст собственную систему криптовалюты, чтобы преодолеть финансовую блокаду.

В отличие от Венесуэлы, развитым странам в этом году пришлось бороться с низкой инфляцией. В 2017 году (впервые за несколько лет) ставки повысили центральные банки США, Канады и Великобритании.

Криптоэйфория

Для игроков криптовалютного рынка 2017 год стал годом эйфории. По данным сервиса Coinmarketcap.com, 1 января 2017 года биткоин можно было купить за $972, а уже к декабрю цена пробила отметку $20 тыс. Капитализация самой популярной криптовалюты в мире превысила $300 млрд, что сделало её пятой в мире по обороту. Сейчас цифровая монета уступает только японской иене, китайскому юаню, евро и доллару.

Резкий прирост стоимости криптовалюты обеспечил запуск торгов фьючерсами на биткоин сразу на двух биржах США — Чикагской товарной бирже (CME Group) и чикагском биржевом операторе CBOE (Chicago Board Options Exchange) Global Markets.

«Запуск фьючерсов на биткоин сделал его законным в существующей финансовой и правовой системе. Криптовалюта становится полноценным финансовым инструментом наравне с акциями или металлами. Покупать фьючерсы на биткоин будут, например, крупные институциональные инвесторы, которые не рисковали выходить на криптовалютные биржи для покупки непосредственно цифровой валюты», — рассказала RT аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

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Помимо биткоина, значительно подорожали и другие популярные цифровые деньги. За год более чем в сто раз вырос курс эфириума (Ethereum). Криптовалюта Ripple увеличилась в цене в 119 раз, Litecoin — в 83 раза. Bitcoin Cash, который появился 1 августа путём разделения биткоина на две валюты, уже успел вырасти на 680%.

В разговоре с RT заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова отметила, что в связи с распространением криптовалют в следующем году могут начать ослабляться позиции традиционных валют — доллара или евро. Масштабы этого явления будут зависеть от надёжности экономик США и Евросоюза.

«Пузырь биткоина, перед тем как лопнуть, вполне способен достичь вселенских размеров и похоронить многих», — отметил RT директор по инвестициям «Питер Траст» Михаил Алтынов.

Жизнь в долг

В начале сентября Дональд Трамп в срочном порядке подписал закон о временном повышении порога государственного долга страны, чтобы обеспечить финансовую помощь пострадавшим от урагана «Харви». Это привело к тому, что госдолг США впервые в истории государства превысил отметку $20 трлн.

До этого международное рейтинговое агентство S&P предупреждало США, что, если лимит не будет повышен, последствия для экономики будут катастрофичнее краха Lehman Brothers в 2008 году.

По данным Usdebtclock.org, госдолг США каждую секунду увеличивается более чем на $27 тыс. Крупнейшими кредиторами страны являются Китай и Япония, которые владеют $1,19 трлн и $1,09 трлн казначейских ценных бумаг соответственно.

По словам профессора НИУ ВШЭ Виктора Супяна, отличие госдолга США от долгов других стран состоит в том, что не американские власти просят взаймы у международных организаций, а другие страны самостоятельно вкладываются в казначейские бумаги США.

Конец эпохи

В ноябре в Зимбабве произошёл военный переворот, в результате которого подал в отставку старейший правитель в мире Роберт Мугабе. Он пришёл к власти в 1980 году, когда страна была одной из самых богатых в Африке. За 37 лет его правления экономика Зимбабве была практически полностью разрушена.

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В 2000 году Мугабе начал земельную реформу, в рамках которой более трёх тысяч преимущественно белых землевладельцев были вынуждены покинуть страну. Это привело к резкому падению сельскохозяйственного производства (основной экспортной отрасли). В ответ на реформу Евросоюз и США ввели санкции, а МВФ приостановил финансовую помощь.

Попытки урегулировать ситуацию с помощью ограничительных мер и военных сил лишь ухудшили экономическое положение. С марта 2007 года в Зимбабве началась гиперинфляция, к ноябрю 2008 года ежемесячный рост цен составил 79 млрд процентов. В оборот была введена купюра номиналом 100 трлн зимбабвийских долларов, а с 2009 года нацвалюта практически перестала использоваться. На смену ей пришли американский доллар, южноафриканский рэнд и китайский юань.

Постоянная нехватка наличности в Зимбабве привела к росту популярности цифровых валют. В декабре 2017 года стоимость биткоина на местной бирже Golix.com превысила $30 тыс.