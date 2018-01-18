Игра на нервах: курсы мировых криптовалют восстанавливаются после обвала рынка

В четверг, 18 января, мировые криптовалюты вышли в плюс после серьёзного обвала последних дней. Крушение рынка аналитики связывают с жёсткой риторикой азиатских регуляторов и властей США. Важную роль сыграли и спекулятивные действия финансовых игроков по переводу криптомонет в реальные деньги. Впрочем, инвесторы уже сменили тактику и перешли к возврату средств в цифровые активы. Экономисты тем временем предупреждают о сложности прогнозирования курсовой динамики электронных денег и опасаются возникновения большого пузыря. Как крипторынок пережил финансовый шторм — в материале RT.

На торгах в четверг, 18 января, мировые криптовалюты демонстрируют устойчивый рост. Так, по данным сайта Coinmarketcap, на момент публикации курс биткоина вырос на 12,61% (до $11,62 тыс.), эфириума — на 15,25% (до $1 тыс.), а рипл подорожал на 41,9% (до $1,5).

Уверенное восстановление рынка происходит после серьёзного обвала накануне. Резкое падение курса цифровых денег началось во вторник и заметно усилилось в среду. Вечером 17 января биткоин дешевел на 20% и опускался ниже психологически важной отметки $10 тыс. Эфириум торговался вблизи показателя $800 за монету, а рипл просел на 33% и стоил меньше одного доллара.

При этом на фоне массовой распродажи криптовалют в последние дни общая капитализация рынка цифровых монет опускалась до $428 млрд. Напомним, что ещё 7 января данный показатель составлял $832 млрд. Таким образом, за 10 дней рынок лишился почти половины всех вложенных средств. Впрочем, на торгах 18 января он уже успел набрать $145 млрд.

По данным bitcoinity.org, объёмы торгов 16 и 17 января были крупнейшими с 22 декабря 2017 года. Около 400 тыс. биткоинов обменивались в каждый из дней, тогда как в первые две недели января ежедневный объём торгов колебался в районе 150 тыс. биткоинов.

Рынок серьёзно просел, поскольку его игроки ставили на снижение криптовалюты. В конце 2017 года и в начале 2018-го инвесторы закрыли свои позиции и отправили монету в свободное плавание. Об этом рассказал RT заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХИГС Александр Абрамов.

Как пояснил RT бизнес-девелопер Krypton.capital Артемий Пирожков, большое влияние на рынок оказывает игра крупных инвесторов на среднесрочную перспективу. Они массово переводят активы из биткоинов в доллары и тем самым понижают курс криптовалюты, то есть «устраивают слив».

«В течение такого сильного слива всегда есть отскоки вверх, при которых «стригут хомяков» («хомяки» на сленге — неопытные трейдеры, которые продают по низкой цене, а покупают по высокой, из-за того что не справляются с психологическим напряжением на фоне возможного упущения прибыли). При таком раскладе для опытных инвесторов есть возможность влить ещё больше капитала, когда курс достигнет дна. Чистой воды спекуляция», — объяснил Пирожков.

Жёсткая риторика

Распродажи на этой неделе начались после известий об ужесточении регулирования в разных странах. В Южной Корее, одном из лидеров по объёму торгов, власти заявили о возможном запрете оборота криптовалюты. Из Китая также поступила информация о планируемом ограничении работы всех местных офшорных онлайн-платформ и мобильных приложений для торговли цифровыми валютами. Напомним, что в сентябре 2017 года власти КНР запретили все местные криптобиржи и проведение ICO.

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«Эксперты неоднократно предупреждали, что один из главных рисков для победного шествия криптовалют — это действия финансовых властей и регуляторов. Именно этот риск и реализуется сейчас — в Китае и Южной Корее лишь только заявили об ограничениях, а криптовалюты уже посыпались», — отметил в разговоре с RT директор по инвестициям ИК «Питер Траст» Михаил Алтынов.

Аналитики Bloomberg отмечают, что раньше китайские юани и корейские воны обеспечивали большую часть торговли биткоинами, но после многочисленных запретов более половины объёма торгов теперь проводится в долларах и японских иенах. По сообщению агентства, сейчас в США надзорные органы также активно взялись за компании в сегменте цифровых валют. Так, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) запросила заявления как минимум у 15 фондов, занимающихся обменом биткоина.

Некоторые эксперты также связывают падение крипторынка с приближающимся Китайским новым годом, который в 2018 году отмечается 16 февраля. Трейдеры, существенная часть которых проживает в Азии, обналичивают свои криптовалюты для покупки подарков и путешествий, что ведёт к снижению их курсов. Новый год по лунному календарю празднуют не только в Китае, но и в других азиатских странах: Сингапуре, Индонезии, Малайзии и Таиланде.

«Казино для искателей острых ощущений»

Артемий Пирожков уверен, что вслед за падением рынка в течение 1—3 месяцев может последовать существенный рост. Так, например, эксперт видит потенциал роста курса биткоина до $20—25 тысяч.

Вместе с тем, по словам аналитиков, точнее спрогнозировать дальнейшую динамику криптовалютного рынка на сегодняшний день невозможно. Во многом этому препятствует непредсказуемая жёсткость дальнейших действий мировых регуляторов. Как отмечает Александр Абрамов, в ближайшие полгода политика центробанков и изменения законодательств в крупных странах будут играть определяющую роль в стоимости цифровых денег.

«Совершенно явный вектор — это азиатские страны, которые идут к де-факто закрытию этого рынка в своих юрисдикциях. В США будут ужесточаться требования к работе финансовых посредников с криптовалютами. Так, комиссия по ценным бумагам уже заявила, что не собирается регистрировать биржевые фонды ETF на криптовалюты. Поэтому, мне кажется, что постепенно регулятор будет закручивать гайки», — отметил Абрамов.

В качестве одной из причин сложности прогнозирования эксперты называют необеспеченность криптовалют.

«Этот рынок не имеет в качестве какой-то расчётной основы ничего, кроме психологических установок: жадности, страха, моды, разочарования и степени подверженности чужому мнению. Ещё никто не смог эти вещи измерить, поэтому цена на биткоин и другие криптовалюты может быть любой», — подчеркнул Алтынов.

Профессор Калифорнийского университета в Дэвисе Грегори Кларк также считает, что любая валюта должна иметь за собой определённую ценность, поэтому биткоин в этом плане проигрывает. Аналитик уверен, что на фоне мощных ценовых скачков криптовалюту можно уверенно называть большим пузырём. Об этом эксперт рассказал в эксклюзивном интервью RT на IX Гайдаровском форуме. По его словам, биткоин — это очередное казино для тех, кто ищет острых ощущений в жизни.

«Если посмотреть на историю цены биткоина, можно увидеть её дикие колебания в течение всего периода времени. С каждым циклом появлялись заявления о конце биткоина, о его восстановлении и о стабилизации на определённой цене. Важно понимать: если вы хотите иметь стабильную валюту, то вам не стоит связываться с биткоином», — заключил экономист.