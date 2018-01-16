«Чёрный криптовторник»: почему рухнул рынок цифровых денег

За последние 24 часа обвалились курсы всех крупнейших криптовалют. Так, стоимость биткоина снизилась на 15%, эфириума — на 21%, рипла — на 28%, технологическое ответвление самой популярной электронной «монеты» — Bitcoin Cash — рухнуло на 22,5%. Главным виновником «чёрного криптовторника» эксперты рынка считают инвесторов, которые решили выводить свои «монеты» в реальные деньги. О причинах массовой распродажи цифровых активов и её последствиях — в материале RT.

Последние сутки были не лучшими для рынка цифровых активов. 16 января цена биткоина упала на 15%, что стало крупнейшим дневным падением с сентября 2017 года. Эфириум обвалился за сутки на 21%, популярный в банковской среде Азии рипл снизился на 28%, а технологиченское ответвление биткоина — Bitcoin Cash — подешевело на 22,5%. Обвал курсов затронул все цифровые активы, входящие в топ-100 по объёмам капитализации.

По данным сайта Coinmarketcap, цена биткоина во вторник опустилась до $11 442, что стало самым низким показателем с 4 декабря 2017 года. За месяц цена этого актива снизилась более чем на 40%.

По словам бизнес-девелопера Krypton.capital Артемия Пирожкова, падение цифровых активов происходит из-за игры инвесторов на среднесрочную перспективу. Они решили массово перевести свои средства из биткоина в доллары. «Расклад сейчас не в пользу криптовалют», — заключил эксперт в разговоре с RT.

Во вторник глава Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг Стивен Мейджор в интервью Bloomberg предупредил, что инвесторы должны быть готовы потерять все деньги, вложенные в биткоины. По мнению Мейджора, чрезвычайная нестабильность этой криптовалюты подрывает доверие к ней.

Эксперты связывают текущий обвал цен на биржах с глобальной коррекцией курсов после существенного роста декабря 2017 года. За последний месяц прошлого года цена эфириума возросла на 78%, рипл подорожал на 1000%, кардано — на 577%.

«Коррекция происходит на фоне негативного информационного фона, что может привести к последующему снижению курса криптовалют. Однако большинству специалистов такой тренд представляется временным», — рассказал RT советник президента Европейской юридической службы по цифровым рынкам Владимир Анников. Кроме того, эксперт считает, что снижение связано с распродажей криптовалютных накоплений жителями КНР перед наступлением китайского Нового года.

Выбор — запрет

Падение курсов монет происходит на фоне ужесточения регулирования криптовалютного рынка во многих странах мира. Напомним, что 15 января Bloomberg сообщил о намерении китайских властей запретить онлайн-платформы и мобильные приложения для трейдинга криптовалют.

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Осенью 2017 года власти КНР запретили проведение ICO, а также закрыли все местные криптобиржи. Примечательно, что до начала прошлого года Китай был самым активным рынком для торговли биткоинами на биржах.

В начале 2018 года стало известно, что Южная Корея намерена принять закон, запрещающий оборот криптовалют на своих биржах. Министр финансов страны Ким Донг Йон заявил, что запрет оборота криптовалюты по-прежнему остаётся одним из вариантов. Об этом сообщает «Рёнхап». Однако министр не исключил проведения «серьёзной дискуссии среди министерств».

Опасения властей азиатских стран подхватили и в Европе. Глава Центрального банка Германии Йоахим Вюрмелинг заявил, что регулирование криптовалют (в частности, биткоина) должно осуществляться в глобальном масштабе, так как национальные или региональные правила будет сложно реализовать в безграничном виртуальном сообществе, сообщает Reuters.

«Криптовалютный рынок является самым волатильным, центральные банки и финансовые ведомства практически всех стран не устают это повторять — и, вероятно, это одна из главных причин, почему государства опасаются криптовалюты», — считает Владимир Анников.

Эксперт подчеркнул, что обвал на биржах, несомненно, скажется в будущем, так как после целого квартала стремительного роста подобная корректировка курсов очень ощутима для инвесторов.

При этом он напомнил, что после обвала биткоина на фоне известий о запрете ICO в Китае актив вырос более чем в четыре раза.

Как рассказал Артемий Пирожков, восстановление рынка цифровых валют в будущем зависит от поведения «больших игроков».

«Есть две распространённые теории. Либо рынок оттолкнётся от $12 тыс. за биткоин и взлетит до отметки в $20—25 тыс., либо будет продолжать падение до $8 тыс. Для некоторых инвесторов это сейчас психологический минимум, и в таком случае биткоин может продолжить падение. Как поведёт себя рынок, никто не знает», — резюмировал Артемий Пирожков.

Владимир Анников не исключает, что, как только информационный фон изменится, рынок ожидает очередной рост всех криптовалют.