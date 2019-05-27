Цифровая защита: почему курс биткоина обновил годовой максимум

В понедельник, 27 мая, цена биткоина выросла более чем на 10% и впервые за год достигла $8,8 тыс. По словам экспертов, инвесторы вновь поверили в перспективы цифровых денег. При этом игроки всё чаще рассматривают электронные монеты в качестве «тихой гавани» для своих средств во время глобальных потрясений. Так, удорожание биткоина с начала месяца происходит на фоне обвала мировых фондовых и сырьевых рынков. Как может измениться курс главной криптовалюты в ближайшее время — в материале RT.

В понедельник, 27 мая, мировые криптовалюты значительно дорожают в ходе глобальных торгов. Так, менее чем за сутки цена биткоина выросла сразу на 10,6% и достигла максимальной отметки за год — $8,8 тыс. Стоимость эфириума также увеличилась на 8% (до $268), рипла — на 7,9% (до $0,41), а Bitcoin Cash — на 9,8% (до $436). Такие данные приводит портал Coinmarketcap.

Опрошенные RT аналитики связывают рекордное удорожание цифровых активов с позитивной реакцией инвесторов на новости криптовалютной индустрии. Например, согласно информации издания Business Korea, Samsung планирует добавить поддержку криптовалют в свой сервис Samsung Pay. Одновременно американский телекоммуникационный конгломерат AT&T уже запустил функцию оплаты услуг электронными деньгами.

«В пользу роста капитализации криптовалют сыграло и то, что инвестиционная компания Grayscale Investments получила разрешение на допуск к торговле акциями фонда на базе эфириума через внебиржевой рынок. При этом по-прежнему не утихают разговоры по поводу потенциального запуска биткоин-ETF (специальных фондов, чьи ценные бумаги торгуются на бирже по цене биткоина). Очередные намёки на их появление подкрепляют оптимизм криптоинвесторов», — пояснил в беседе с RT инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

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Согласно оценке генерального директора «Иволга Капитал» Андрея Хохрина, в настоящий момент крупные инвесторы рынка перешли к накопительной стратегии и стали меньше тратить и продавать электронные монеты. В это же время остальные игроки начали активнее вкладываться в дорожающий биткоин и при этом выводить деньги из других цифровых активов. По словам эксперта, такая ситуация заметно увеличила спрос на главную криптовалюту и спровоцировала дополнительный рост цен.

В целом с начала мая курс биткоина вырос почти на 62%, а общая капитализация рынка электронных денег увеличилась на 54% и на сегодняшний день составляет порядка $271 млрд. Любопытно, что наблюдаемое в последние недели удорожание криптовалют происходит на фоне обвалов глобальных фондовых и сырьевых рынков из-за торговых войн.

Напомним, после 11 раундов переговоров с начала года США решились на обострение конфликта с КНР и 10 мая повысили пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд, а также пригрозили дополнительно обложить тарифами продукцию из азиатской республики на $300 млрд. Реакция Пекина последовала незамедлительно — 13 мая Китай объявил о введении ответных пошлин объёмом $60 млрд уже с 1 июня.

В результате обострения тарифного противостояния двух стран с 10 по 14 мая американский промышленный индекс Dow Jones упал на 2,4%, корпоративный индекс S&P 500 — на 2,4%, а высокотехнологичный NASDAQ — на 3,4%. В свою очередь, индикатор Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял порядка 2%. Вместе с тем курс биткоина за прошедшее время, напротив, вырос сразу на 32% и поднялся выше психологической отметки $8 тыс. за монету.

«Торговая война между США и Китаем сыграла не последнюю роль в удорожании криптовалют. В связи с повышением таможенных пошлин многие представители рынков с помощью биткоина стараются уйти от лишних издержек и переходят в теневой сектор электронных денег», — добавил Андрей Хохрин.

Впрочем, во время умеренного восстановления фондовых рынков курс биткоина ненадолго стабилизировался вблизи уровня $7—8 тыс. Между тем новая волна удорожания криптовалюты последовала за глобальным обвалом цен на нефть. Так, за неделю с 20 по 27 мая стоимость энергосырья эталонной марки Brent упала почти на $5 и на сегодняшний день впервые с конца марта торгуется вблизи отметки $67,5 за баррель. Биткоин на этом фоне вплотную приблизился к новому ценовому рекорду $9 тыс.

«Многие инвесторы из-за негативных настроений на сырьевом рынке выводят с него деньги, а наиболее подходящей отраслью с наличием позитивного внешнего фона является именно рынок криптовалют», — отметил Хохрин.

По словам Александра Бахтина, инвесторы всё чаще рассматривают криптовалюты в качестве альтернативных инструментов классической финансовой системы. Как объяснил эксперт, в условиях геополитической напряжённости и колебаний на фондовых и сырьевых рынках даже традиционные вложения в золото не позволяют полностью защититься от глобальных рисков. В результате, некоторые игроки выбирают биткоин новой «тихой гаванью» для своих денег.

Как рассказал в интервью RT эксперт компании «Международный финансовый центр» Гайдар Гасанов, в случае успешного закрепления цены биткоина выше $9 тыс. рынок получит позитивный сигнал, и котировки устремятся к следующей важной психологической отметке $10 тыс. В то же время аналитик предупреждает о сохраняющихся рисках криптовалютной индустрии. На этом фоне многие крупные игроки воздерживаются от инвестиций в цифровые активы.