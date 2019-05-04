Цифровое пробуждение: почему весной подорожали мировые криптовалюты

На криптовалютном рынке впервые наметилось серьёзное оживление после прошлогоднего обвала. С начала весны цена биткоина показала максимальный рост за последние шесть месяцев и перевалила за $5,5 тыс. Интерес к цифровым деньгам подогревают действия крупных инвесторов и технологические улучшения системы блокчейн. Вместе с тем аналитики отрасли опасаются действий Китая — речь идёт о возможном полном запрете майнинга. Что может произойти с криптовалютами до конца года — в материале RT.

Весной 2019 года на мировом рынке криптовалют наметилось оживление. С начала марта биткоин подорожал почти на 36% и впервые за полгода торгуется выше отметки $5,6 тыс за монету.

Похожую динамику показывают и другие цифровые активы. Так, например, эфириум вырос в цене на 23% (до $166), Bitcoin Cash — на 125% (до $291), а Litecoin — на 69% (до $78). При этом суммарная капитализация рынка электронных денег увеличилась на 40% и на сегодняшний день составляет порядка $184 млрд. Такие данные приводят порталы Coindesk и Coinmarketcap.

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Как объяснил в беседе с RT криптовалютный аналитик компании ERARIUM Group Александр Агеев, весеннее удорожание биткоина и его аналогов было создано искусственно. Согласно словам эксперта, после обвала котировок в 2018 году и продолжительного затишья на рынке игроки специально завысили стоимость цифровых активов для привлечения в отрасль новых инвесторов. Таким образом, участники торгов пытаются вызвать новую волну спроса на цифровые монеты и получить дополнительную прибыль.

Криптовалюты вызвали мощный ажиотаж в конце 2017 года. На тот момент биткоин вошёл в пятёрку крупнейших валют мира, а его цена превысила $20 тыс. Вместе с тем уже тогда на фоне стремительного удорожания электронных монет многие экономисты всерьёз стали предупреждать об угрозе очередного финансового пузыря.

Опасения экспертов подтвердились в январе 2018 года. Криптовалютный рынок рухнул, и любые попытки котировок вернуться к прежним рекордам заканчивались ещё большим спадом. Снижению стоимости электронных монет способствовали усиление глобального регулирования отрасли, регулярные хакерские атаки на криптобиржи, запрет рекламы цифровых денег известными интернет-компаниями, а также вывод средств крупными инвесторами в реальные деньги.

В целом за 2018 год биткоин подешевел почти на 80% — до уровня $3—4 тыс., и на протяжении первых месяцев 2019 года оставался в этом же ценовом диапазоне. По словам опрошенных RT аналитиков, после ухода инвесторов-любителей и спекулянтов с рынка основными игроками криптовалютной отрасли стали в основном профессиональные участники и крупные финансовые институты. Такая ситуация на некоторое время снизила резкие колебания стоимости электронных монет.

Вместе с тем, как отмечает Агеев, из-за искусственного завышения цен на криптовалюты стоимость биткоина до конца весны будет оставаться вблизи $5—6 тыс. Летом, как ожидается, крупные участники рынка выйдут на каникулы, а перед этим зафиксируют прибыль и продадут свои монеты по завышенным ценам. Согласно прогнозу эксперта, действия инвесторов могут привести к очередному падению цены на биткоин — до $4,5 тыс.

Дело техники

Одной из ключевых причин прошлогоднего обвала биткоина принято считать и технические особенности электронной монеты. Об этом в беседе с RT рассказал первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опоры России» Павел Сигал.

«Криптовалюты изначально имели большое количество преимуществ: устойчивость к кибератакам, прозрачность операций, анонимность пользователей. Но при этом были слабые места в виде ограничения количества транзакций. Рост спроса на криптовалюты требовал увеличения числа операций, но технически это выполнить было затруднительно. Кроме того, комиссия за каждую транзакцию составляла 30—50%. В результате, именно эти факторы и вызвали падение курса биткоина до $3 тыс.», — пояснил Сигал.

Напомним, биткоин существует на основе технологии блокчейн — единой базы данных, которая содержит информацию обо всех осуществлённых транзакциях. Эмиссия новых криптомонет происходит за счёт майнинга — решения сложных математических задач и появления нового блока в сети блокчейн. Каждый такой блок представляет собой массив данных, где появляется информация обо всех операциях, осуществлённых после создания предыдущего блока. В качестве награды за решение задачи майнеры получают вознаграждение в виде биткоинов.

Согласно идее основателя биткоина Сатоши Накомото, каждый блок сети вмещает только 1 мегабайт информации о транзакциях (данные об отправителях, получателях, количестве передаваемых биткоинов). Такое ограничение делало зашифрованные записи об операциях менее уязвимыми для хакерских атак.

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Между тем размер блока в 1 мегабайт позволяет корректно обрабатывать до семи транзакций в секунду. Для сравнения, по словам Павла Сигала, у платёжной системы Visa показатель составляет порядка 24 тыс. операций в секунду. Таким образом, на фоне резкого роста спроса на криптовалюты система не успевала обрабатывать все транзакции, и происходили сбои.

Как отмечает эксперт, одним из решений образовавшейся проблемы стало появление биткоин-протокола Lightning Network (LN). Первоначально технология была разработана ещё в 2015 году, но активирована только в 2018-м. Согласно задумке, проведение криптовалютных платежей через LN снижает нагрузку на систему блокчейн и увеличивает число транзакций.

По данным портала P2sh.info, за последние 12 месяцев количество пользователей LN выросло с 7 тыс. до 43 тыс. Как отмечает Павел Сигал, дальнейшее развитие системы станет одним из ключевых факторов для удорожания биткоина в будущем.

Новая волна

Согласно оценке Александра Агеева, после ожидаемого летнего удешевления биткоина до $4,5 тыс. уже осенью котировки могут вновь перейти к росту и превысить психологическую отметку $6 тыс. В этом случае инвесторы получат сигнал о позитивном развитии отрасли и продолжат наращивать вложения в криптовалюты.

Впрочем, по мнению Павла Сигала, главным сдерживающим фактором для дальнейшего удорожания криптовалют по-прежнему остаётся недоверие к индустрии со стороны центробанков разных стран. В первую очередь речь идёт о КНР. Ещё в 2017 году Народный банк Китая официально запретил ICO (первичного размещения криптовалют) и проведение любых торговых операций с цифровыми активами. Теперь, как ожидается, к 2021 году Пекин намерен ограничить майнинг. Об этом ранее сообщило Центральное телевидение страны (CCTV).

Впрочем, как отмечают опрошенные RT аналитики, даже в условиях ограничений со стороны правительств некоторых государств, котировки мировых криптовалют могут продолжить расти. Так, по прогнозу Александра Агеева, к концу 2019 года биткоин может подорожать до $10—12 тыс., после чего опять начнёт дешеветь вплоть до весны 2020-го.