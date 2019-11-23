«Красный свет» для криптовалют: почему курс биткоина обвалился до минимума за полгода

С начала ноября курс биткоина упал почти на 21% и впервые за полгода опустился ниже уровня $7 тыс. Резкое удешевление цифровой монеты эксперты связывают с действиями властей КНР. Так, после заявлений о необходимости развития технологии блокчейн руководство страны решило сохранить запрет на операции с электронными деньгами. Кроме того, давление на цену также оказал и массовый уход майнеров с рынка. По словам аналитиков, за последние месяцы добыча криптовалюты стала менее выгодной. Как в связи с этим может измениться курс биткоина до конца года — в материале RT.

С начала ноября мировой рынок криптовалют заметно снижается. За первые три недели месяца курс биткоина обвалился более чем на 21% и накануне впервые с мая опускался ниже отметки $7 тыс. за монету.

Похожую динамику показали и другие цифровые активы. Так, например, эфириум подешевел на 23% (до $147), Bitcoin Cash — на 33% (до $205), Litecoin — на 28% (до $46), а рипл — на 26% (до $0,23). Общая капитализация рынка электронных денег снизилась на 24% и на сегодняшний день составляет порядка $195 млрд. Такие данные приводит портал Coinmarketcap.

Ещё в конце октября биткоин демонстрировал стремительный рост и торговался вблизи уровня $9—10 тыс. за монету. Как полагают опрошенные RT эксперты, наблюдаемые в последнее время колебания курса во многом связаны с действиями китайских властей.

Также по теме Законный пресс: с чем связан резкий спад курса биткоина в сентябре В сентябре биткоин с новой силой взял курс на антирекорд, обрушившись с летних значений $10—12 тыс. до $7,9 тыс. Таким образом,...

Так, 25 октября председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости развивать блокчейн в Китае и призвал активно внедрять технологию в различных секторах экономики страны.

«Нам стоит воспринимать блокчейн как важный прорыв для независимых инноваций в сфере ключевых технологий. Мы должны конкретизировать главное направление развития, увеличить инвестиции и сфокусироваться на ключевых базовых технологиях, а также ускорить развитие блокчейна и промышленных инноваций», — цитирует Интерфакс главу КНР.

Напомним, что блокчейн лежит в основе работы биткоина и представляет собой единую базу данных, которая содержит информацию обо всех осуществлённых транзакциях. Между тем ещё в 2017 году финансовые власти КНР начали вводить жёсткое регулирование в отношении биткоина и его аналогов на территории страны. Так, Народный банк Китая официально запретил ICO (первичное размещение криптовалют) и проведение любых торговых операций с цифровыми активами.

На этом фоне инвесторы позитивно отреагировали на слова Си Цзиньпина. Участники рынка рассчитывали на то, что после заявлений председателя КНР центробанк сраны начнёт смягчать регулирование криптовалют. Впрочем, уже в ноябре настроения игроков резко изменились. Об этом RT рассказал руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко.

«К инвесторам пришло осознание того, что для криптовалют по-прежнему горит «красный свет». На днях в СМИ появилась информация о прекращении работы шанхайского офиса одной из крупнейших криптобирж планеты Binance после рейда полиции. При этом ранее были заблокированы учётные записи Binance и ряда других криптобирж в соцсети Weibo. Одновременно Народный банк Китая пообещал «выявлять и пресекать активность, связанную с криптотрейдингом», — рассказал Максименко.

Согласно сообщению китайского центробанка, операции с цифровой валютой по-прежнему остаются незаконными в КНР и представляют финансовые риски для инвесторов. Кроме того, регулятор призвал не смешивать понятия блокчейн и криптовалюты, поскольку политика китайских властей в отношении обеих технологий отличается.

Тяжёлая добыча

Второй главной причиной наблюдаемого обвала криптовалют опрошенные RT аналитики считают массовый уход майнеров с рынка. Отметим, что эмиссия новых криптомонет происходит за счёт майнинга — решения сложных математических задач и появления нового блока в сети блокчейн. Каждый такой блок представляет собой массив данных, где появляется информация обо всех операциях, осуществлённых после создания предыдущего блока. За решение задачи майнеры получают вознаграждение в виде биткоинов.

Удешевление криптовалют делает добычу цифровых монет всё менее выгодной. В результате майнерам приходится прекращать свою работу из-за нехватки средств на дорогостоящее оборудование.

«При продолжении текущей тенденции к снижению или даже к стагнации курса биткоина первыми под удар попадают частные майнеры из-за высокой себестоимости добычи, которая оценивается в $5,5—7 тыс. за монету в зависимости от географии и оборудования», — рассказал RT начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК «Иволга Капитал» Иван Марков.

Как полагает эксперт, восполнить уход мелких майнеров могли бы крупные компании, добывающие криптовалюту. Так, по словам Маркова, промышленный майнинг пока ещё остаётся более рентабельным и устойчивым к резким колебаниям курса.

В целом опрошенные RT аналитики пока придерживаются разных оценок в отношении дальнейшей динамики рынка криптовалют. Как полагает эксперт компании «Международный финансовый центр» Гайдар Гасанов, в ближайшие месяцы курс биткоина может продолжить падение до уровня $6,5 тыс. При этом директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев прогнозирует ослабление курса до $3—4 тыс.

В то же время Иван Марков прогнозирует стабилизацию курса биткоина на уровне $6—9,7 тыс. за монету до конца 2019 года. По его словам, в начало 2020-го может сопровождаться очередными колебаниями цены.

«Первая половина 2020 года может быть для биткоина интересной и волатильной. В случае преодоления отметки $10,5 откроется курс для штурма локальный максимумов на $14 тыс. за монету», — заключил Марков.