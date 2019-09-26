Законный пресс: с чем связан резкий спад курса биткоина в сентябре

В сентябре биткоин с новой силой взял курс на антирекорд, обрушившись с летних значений $10—12 тыс. до $7,9 тыс. Таким образом, цифровая монета показала максимальное падение за 20 месяцев. Эксперты говорят об усилении давления мировых правительств на виртуальную валюту и не ожидают значительного курсового роста в ближайшее время.

К концу сентября курс биткоина показал максимальное падение за последние 20 месяцев. Сейчас электронная монета торгуется на отметке $8,4 тыс. Однако этот уровень остаётся достаточно низким относительно летних показателей в $10—12 тыс.

Одним из факторов провала биткоина эксперты рынка называют слабый старт платформы Bakkt, разработанной Межконтинентальной биржей (владельцем Нью-Йоркской фондовой биржи). Разработчики криптовалютной платформы намеревались торговать биткоин-фьючерсами. В официальном блоге Bakkt сообщалось, что запуск платформы был одобрен Комиссией по срочной биржевой торговле США.

Аналитик Алекс Крюгер в своём Twitter сообщил, что в день открытия криптоплатформы (23 сентября) объём торговли фьючерсами составил всего 71 биткоин и оказался ниже ожиданий инвесторов. В итоге сервису не удалось привлечь значительные вложения на первом этапе своего существования.

«Сейчас на биткоин, как и в целом на криптовалюты, оказывается сильное давление. Многие мировые регуляторы задумались о контроле оборота виртуальной валюты, борьбе против её анонимности», — рассказал RT генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

Эксперт привёл в пример государственную политику Китая по снижению майнинга — добычи криптовалюты.

Как сообщает портал Coindesk, китайское правительство начало ликвидацию нелегальных предприятий по майнингу биткойнов в автономном районе Внутренняя Монголия. Эти действия пока лишь часть предложенного в апреле плана властей КНР по полному искоренению добычи цифровой валюты в стране.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Национальная комиссия по развитию и реформам Китая включила майнинг электронных валют в список отраслей, которые необходимо запретить.

Таким образом, ограничительные действия властей Китая вызвали снижение хешрейта, то есть общего объёма майнинга криптовалюты в мире. Андрей Хохрин добавил, что на этом фоне объём добычи биткоина упал сразу на 30%.

Эксперты также отмечают влияние геополитической обстановки на курс цифровой валюты. Сейчас одним из факторов риска для рынка криптовалют выступает торговая война США и Китая.

В разговоре с RT эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов допустил, что курс биткоина начал снижаться из-за наметившихся признаков перемирия в торговом противостоянии Пекина и Вашингтона.

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«Децентрализованная криптовалюта — биткоин — ворвалась на рынок защитных активов. Привлекательность данного актива вызвана тем, что он имеет отличную от устоявшейся финансовой системы природу и находится вне зоны действия регуляторов», — подчеркнул Гайдар Гасанов.

Любопытно, что ещё не так давно предрекалось глобальное доминирование криптовалют в будущем. Например, управляющий Банком Англии Марк Карни заявлял о возможности замены доллара США цифровыми валютами. Об этом писала газета The Guardian.

Впрочем, пока аналитики предсказывают биткоину в ближайшее время лишь нестабильную ценовую динамику. Гайдар Гасанов полагает, что техническим фактором сентябрьского падения курса стал импульсный прорыв продавцов криптовалюты, что привело курс цифровой монеты к отметке $8 тыс.

«Чтобы восстановить рост, цена биткоина должна будет превысить уровни сопротивления, которые образовались в пределах $8,6 тыс. Если же сила покупателей ослабнет, то следует ожидать консолидации возле $8 тыс. за биткоин в ближайшей перспективе», — прогнозирует Гасанов.

В разговоре с RT ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский отметил, что сейчас движение курса цифровой монеты можно спрогнозировать лишь с помощью технического анализа. Всё дело в действиях крупных игроков, которые сейчас выступают главными драйверами роста или падения криптовалюты.