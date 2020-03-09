Промышленность на карантине: как вспышка коронавируса может повлиять на экономику Италии

Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса COVID-19 — из 7,3 тыс. заболевших скончались 366. Эпидемия заставляет власти страны предпринимать жёсткие меры, нацеленные на ограничение распространения инфекции. В Ломбардии и ряде провинций на севере государства введены ограничения на передвижение населения, закрыты школы и университеты, отменяются спортивные и культурные мероприятия. От этого страдает туристическая отрасль, а также итальянская промышленность, сконцентрированная преимущественно в этих регионах. Такая ситуация обостряет и без того серьёзные проблемы в экономике страны — уровень госдолга достиг 135% от ВВП.

Италия вышла на первое место в мире по смертности от коронарвируса COVID-19. Новым вирусом заразились 7,3 тыс. человек, из них скончались 366, то есть практически каждый пятый. При этом государство занимает второе место по доле инфицированного населения — на каждый миллион жителей приходится 121,9 случая заражения.

Власти Италии предпринимают экстренные меры для сдерживания эпидемии. Премьер-министр Джузеппе Конте подписал декрет, усиливающий меры по предотвращению заражения коронавирусом в северной части страны: они распространяются на территорию всей области Ломбардия, а также четырнадцать северных провинций, включая Парму, Римини, Пезаро, Модену, Пьемонт и Венецию.

В документе указывается, что речь не идёт о полной изоляции — въезд и выезд из этих районов возможен «в случаях крайней необходимости», а также в целях получения медицинской помощи или же в рабочих целях. При этом сотрудники правоохранительных органов имеют право потребовать доказательства целей поездки.

Кроме того, будут закрыты все развлекательные заведения, пабы, спортзалы и бассейны, школы, университеты и музеи, остановлена работа горнолыжных курортов, отменены спортивные и культурные мероприятия. Рестораны и бары останутся открытыми однако будут работать лишь с 6 до 18 часов. Кроме того, владельцы таких заведений должны избегать большой скученности людей — расстояние между посетителями должно быть не менее метра. То же правило касается и проведения месс в соборах и церквях.

Полностью запрещено передвижение лишь лицам, находящимся на карантине, а также тем, у кого наличие коронавируса было подтверждено. Всем людям с симптомами респираторных инфекций и с температурой выше 37,5 °C «настоятельно рекомендуется» оставаться дома, сообщив о своём состоянии медикам.

Джузеппе Конте

Reuters

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Высокая цена безопасности

Принятые правительством Италии меры уже привели к отмене этапа Кубка мира по сноуборду — соревнования были запланированы на 10 марта в Ломбардии.

Кроме того, из-за распространения опасной инфекции не исключена отмена всех футбольных турниров в Италии. С таким призывом выступил президент профсоюза футболистов страны Дамиано Томмази, которого поддержал министр спорта республики Винченцо Спадафора.

Действия итальянского правительства уже получили одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Правительство и народ Италии предпринимают решительные, смелые шаги, направленные на замедление распространения коронавируса, а также на защиту своей страны и всего мира. Они идут на истинные жертвы. ВОЗ выражает солидарность с Италией и заявляет о готовности и далее оказывать вам поддержку», — написал генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус в своём Twitter.

The government & the people of 🇮🇹 are taking bold, courageous steps aimed at slowing the spread of the #coronavirus & protecting their country & 🌍. They are making genuine sacrifices. @WHO stands in solidarity with 🇮🇹 & is here to continue supporting you.https://t.co/Y2rkgUihtA — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 8, 2020

Напомним, вспышка COVID-19 началась на севере Италии в конце февраля, по мнению профессора кафедры инфекционных заболеваний в Миланском университете и руководителя III-го отделения инфекционных заболеваний больницы Сакко Массимо Галли, вирус начал распространяться в Италии ещё в январе, преимущественно на севере страны.

«Если мы не будем очень хорошо соблюдать правила предосторожности, мы заплатим очень высокую цену», — заявил профессор Массимо Галли.

Установка ставней на окна кафе на площади Святого Марка в Венеции

AFP

© ANDREA PATTARO

Удар в промышленное сердце Италии

В северных регионах Италии, где власти ввели карантинные меры из-за распространения вируса COVID-19, сосредоточены промышленные центры страны. Там расположены крупнейшие обрабатывающие производства, предприятия лёгкой промышленности и металлургии. Промышленность является ключевой сферой итальянской экономики, обеспечивающей до 40% национального дохода и занятости населения. Как отмечает агентство Bloomberg, вспышка COVID-19 уже практически парализовала деловую активность в северных районах Италии.

Кроме того, на севере страны сосредоточено большое количество туристических и культурных достопримечательностей, привлекающих туристов со всего мира — из-за COVID-19 их приток в регион ограничен на неопределённый срок, что грозит крупным ущербом для экономики страны. Например, в 2018 году туристический сектор принёс Италии €39,267 млрд.

Как отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН, доктор исторических наук, италовед Валерий Любин, север Италии традиционно является наиболее экономически активной частью страны.

«Распространение коронавируса и вынужденные меры властей в итоге не только приведут к проседанию итальянской экономики, но и ударят по всей еврозоне», — считает эксперт.

По его словам, итальянская экономика в последние годы и так демонстрировала негативную динамику. В апреле 2019 года размер госдолга республики побил рекорд, достигнув исторического максимума — €2,373 трлн. В качестве причин роста задолженности эксперт назвал увеличение бюджетных расходов — на этот шаг пошло правительство, сформированное по итогам выборов 2018 года. Однако слабый экономический рост наблюдался в стране и до прихода к власти коалиции правых популистов из «Лиги» и «Движения 5 звёзд».

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Лидер «Лиги» Маттео Сальвини, занимавший до августа 2019 года пост вице-премьера, настаивал на том, что вывести экономику из стагнации поможет наращивание бюджетного дефицита при одновременном снижении налогового бремени. Однако по итогам правительственного кризиса, спровоцированного самим Сальвини, политик потерял место в кабмине.

Новое правительство пока также не смогло добиться заметных успехов в экономике — на сегодняшний день государственный долг Италии составляет 135% от ВВП.

Как отметил Валерий Любин, проблемы копились давно, а большой государственный долг страны делает экономику Италии неустойчивой перед любыми кризисными факторами.

«Каждое новое правительство обещает предпринять меры для разрешения проблем, но ничего не получается», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и профессор кафедры мировой и национальной экономики Всероссийской академии внешней торговли Александр Бельчук.

«Итальянская экономика страдает от ряда серьёзных проблем, включая большой бюджетный дефицит. Кроме того, именно Италии приходится решать проблемы мигрантов, которые проникают в страну, чтобы проследовать затем в страны северной Европы», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Рука европейской поддержки

Сейчас правительству Италии предстоит борьба не только с распространением опасного вируса, но и с экономическими последствиями эпидемии.

Власти страны уже готовятся довести государственные траты на ликвидацию экономических издержек от вспышки коронавируса до €7,5 млрд евро. Как заявил премьер-министр Италии, средства будут направлены на поддержку граждан и предприятий в условиях чрезвычайной ситуации.

Европейская комиссия, в свою очередь, пообещала учесть непредвиденные расходы Рима при оценке экономических и бюджетных показателей Италии. Об этом говорится в письме исполнительного вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса и еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони, направленном в адрес министра финансов Италии Роберто Гуальтиери 6 марта.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони

Reuters

© Francois Lenoir

«Касательно анонсированного пакета мер по оказанию поддержки (итальянским гражданам и компаниям. — RT), любые единовременные бюджетные расходы, связанные с борьбой против вспышки (нового коронавируса. — RT), будут по определению исключаться из расчётов структурного баланса и не будут учитываться при оценке соответствия фискальных мер уровню, предписанному действующими правилами», — говорится в документе.

Также в письме отмечается, что бюджетные правила Еврокомиссии предусматривают гибкость в случае форс-мажорных ситуаций.

The Commission commends the efforts of the Italian government & its citizens to contain the spread of the #Coronavirus. You have our full solidarity & our thoughts go to those affected. We’re working on all fronts to support efforts to tackle the epidemic. Our letter to Italy👇 pic.twitter.com/C2KTfI9Jw6 — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) March 7, 2020

Как пояснил Валерий Любин, Евросоюз должен будет оказать поддержку Италии в сложившейся ситуации, поскольку Рим платит взносы в общеевропейские фонды.

«Помощь будет оказана, несмотря на то, что отношения Рима и Брюсселя довольно сложные. При этом ситуация с коронавирусом безусловно скажется и на внутриполитической ситуации в Италии. Хотя власти постараются списать все проблемы в экономике на эпидемию, их всё равно обвинят в том, что не было принято мер для купирования вспышки инфекции в самом начале», — пояснил эксперт.

Итальянская оппозиция сейчас постарается использовать ситуацию в своих целях и будет активно критиковать власти, считает Валерий Любин.

Похожей точки зрения придерживается и Александр Бельчук.

«В Италии очень часто меняются правительства, и есть большая вероятность, что и действующий кабмин уйдёт в отставку на фоне эпидемиологического кризиса и экономических рисков. Правда, коронавирус в этом случает будет не столько причиной, сколько поводом для этого. Причина же постоянных политических пертурбаций — в накопившихся противоречиях без надежды на их решение. Чтобы какая-то политическая сила действительно надолго закрепилась у власти, у неё должна быть реальная, выполнимая программа», — подытожил эксперт.