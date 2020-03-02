Отдых на дому: чем ситуация с коронавирусом может угрожать глобальной туристической отрасли

Организация экономического сотрудничества и развития ухудшила прогноз по росту мирового ВВП на фоне распространения коронавируса. К началу марта число заражённых в мире приблизилось к отметке 90 тыс. Как ожидается, массовые ограничения авиасообщений могут спровоцировать кризис глобальной туристической отрасли. В результате отсутствия туристов из Китая Европа уже лишилась €1 млрд. При этом общие потери мирового сектора туризма могут составить от $22 млрд до $73 млрд. Какие страны могут сильнее всего пострадать из-за снижения турпотока — в материале RT.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила свой прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году с 2,9% до 2,4%. Главной причиной торможения глобальной экономики специалисты назвали возможные последствия коронавируса.

«До вспышки коронавируса рост мировой экономики был слабым, но стабильным. Однако ограничения на перемещение людей, товаров и услуг, а также введение мер по сдерживанию вируса, таких как закрытие фабрик, вызвали в Китае резкое сокращение производственного и внутреннего спроса. Влияние этого фактора на остальной мир растёт за счёт ситуации в сфере туризма, торговле товарами и сырьём, а также из-за снижения потребительской уверенности», — говорится в докладе ОЭСР.

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В конце декабря 2019 года власти китайской Ухани сообщили о вспышке респираторной инфекции неизвестного происхождения. Как заявили местные специалисты, причиной заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. На сегодняшний день, по данным Госкомитета по вопросам здравоохранения Китая, число заражённых в КНР превысило 80 тыс., 2912 из них скончались.

Согласно последним оценкам, общее число заражённых людей в мире достигло 90 тыс. По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на сегодняшний день инфекция распространилась уже в 58 странах. За пределами материкового Китая больше всего случаев заболевания зафиксировано в Южной Корее (4335 человек), Италии (2036), Иране (1501) и Японии (979 человек, включая инфицированных с круизного лайнера Diamond Princess).

Обострение болезни уже спровоцировало обвал на мировом рынке акций. Инвесторов настораживает информация об ограничении многими странами грузоперевозок и перекрытии авиасообщения с азиатской республикой. Помимо снижения объёмов мировой торговли, текущее положение дел может негативно сказаться и на глобальной туристической отрасли. Об этом RT рассказал первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Наибольшие потери понесут страны, где зафиксировано самое большое число заболевших. Например, можно с уверенностью утверждать, что снижение туристического потока в этом сезоне ударит по всей Европе, так как передвижение людей внутри Шенгенской зоны пока не ограничено, и это наверняка приведёт к увеличению числа заболевших не только в Италии», — полагает эксперт.

На фоне распространения коронавируса с начала 2020 года европейская туристическая отрасль уже потеряла порядка €1 млрд. Об этом в понедельник, 2 марта, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«С января европейский туристический сектор недосчитался 2 млн путешественников, это означает потери €1 млрд в месяц. Я хочу напомнить, что китайские туристы в больших количествах приезжали в Европу, однако вот уже два месяца этого не происходит», — цитирует ТАСС Бретона.

Эпидемия коронавируса рискует обернуться многомиллиардными потерями для всего глобального туристического сектора. Соответствующие расчёты сделали специалисты Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) и эксперты Oxford Economics.

«По предварительным оценкам, кризис обойдётся сектору как минимум в $22 млрд. Эти расчёты основываются на опыте предыдущих кризисов (туристической отрасли. — RT), таких как эпидемия атипичной пневмонии или свиного гриппа», — рассказала в интервью газете El Mundo глава WTTC Глория Гевара.

По её словам, наиболее остро проблема может проявиться в государствах Азии. В первую очередь речь идёт о Китае, где на долю туризма приходится порядка 11% ВВП. Кроме КНР, под ударом также рискуют оказаться Таиланд, Камбоджа и Филиппины. Об этом говорится в отчёте Oxford Economics.

Согласно оценке организации, если распространение болезни не удастся остановить в ближайшие месяцы, возможные потери глобальной туристической отрасли могут достичь $49 млрд, а позже возрасти до $73 млрд.

«На данный момент Таиланд уже заявил о потерях на сумму около $2 млрд. Схожие показатели могут быть у Вьетнама. Но самые масштабные потери может понести Япония, если вирус распространится настолько масштабно, что придётся отменять Олимпийские игры. Страховщики понесут убытки в десятки миллиардов долларов, а туристический поток рискует вовсе остановиться», — рассказал RT ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

В целом аналитики негативно оценивают ближайшие перспективы глобальной туристической отрасли. Как рассказал RT финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека, даже в случае создания вакцины от коронавируса на полное восстановления сектора может потребоваться минимум полгода.

«Можно предположить, что в оптимистичном сценарии до предвирусных уровней туристическая активность сможет восстановиться только через 6—12 месяцев», — отметил Дейнека.