Азиатский шторм: почему экономика Японии упала рекордно за пять лет

В IV квартале 2019 года японская экономика показала максимальное падение за последние пять лет. Такую ситуацию эксперты объясняют снижением экспорта и производства, а также одновременным увеличением налоговой нагрузки в стране. Более того, на фоне распространения коронавируса аналитики прогнозируют дальнейшее сокращение ВВП и наступление полномасштабной рецессии в третьей по величине экономике мира. Как обвал ВВП Японии может повлиять на глобальную экономику — в материале RT.

В IV квартале 2019 года ВВП Японии обвалился сразу на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Согласно оценке правительства страны, произошедшее падение экономики стало самым масштабным более чем за пять лет.

Во многом ухудшение экономической ситуации эксперты связывают с резким сокращением японского производства и экспорта. Так, объём поставок товаров из Японии за рубеж непрерывно уменьшается уже 13 месяцев подряд. Об этом говорится в материалах Таможенного управления страны.

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«Важную роль в экономике Японии играют продажи строительной и производственной техники, которая в настоящий момент пользуется гораздо меньшим спросом из-за наметившихся проблем в глобальной экономике», — пояснил в беседе с RT директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Сокращение объёмов экспорта ослабило деловую активность в производственном секторе страны. По подсчётам аналитического агентства IHS Markit, соответствующий индекс PMI уже девять месяцев остаётся ниже психологической отметки в 50 пунктов. Традиционно такая ситуация свидетельствует о стагнации отрасли.

«Стоит отметить, что производство в Японии по-прежнему остаётся достаточно дорогим и не очень эффективным. Поэтому большинство крупных инвесторов уходят из страны и всё чаще предпочитают вкладывать деньги в предприятия других государств региона», — рассказал RT руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

Спад в производстве эксперты объясняют и слабым внутренним спросом. В последние годы японские власти пытались оживить потребительскую активность и вливали в экономику большие объёмы ничем не обеспеченных денег. Действия руководства страны должны были привести к увеличению трат населения, росту внутреннего спроса и объёмов капиталовложений.

Вместе с тем вливание денег в экономику не оправдало ожиданий японских властей и привело лишь к чрезмерной закредитованности страны. По данным Института международных финансов (IIF), на сегодняшний день общая задолженность населения, компаний и правительства более чем в пять раз превышает размер экономики Японии и составляет 540% ВВП.

Как отмечают специалисты стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), последние 27 лет расходы японского бюджета превышают доходы. Таким образом, для обслуживания огромного госдолга стране постоянно приходится брать новые займы.

При этом бюджетные расходы продолжают увеличиваться на фоне постоянно растущих трат на здравоохранение и соцобеспечение из-за проблемы стареющего населения. Для более активного пополнения казны в 2019 году японские власти повысили налог с продаж с 8% до 10%. Впрочем, такое решение дополнительно ослабило потребительский спрос и также ударило по экономике.

«Во многом столь крупное падение ВВП произошло именно из-за увеличения налога с продаж, с помощью которого планировалось бороться с последствиями старения населения страны. Последний раз правительство повышало ставку налога в 2014 году, что также оказало крайне серьёзный негативный эффект на экономику», — отметил Арсений Дадашев.

По словам Алексея Маслова, высокая налоговая нагрузка оказывает давление не только на японских граждан, но и на предпринимателей страны. Так, на сегодняшний день в Японии действует налог на ведение бизнеса, размер которого составляет до 30% от прибыли для национальных компаний и до 41% — для зарубежных предприятий.

«Сегодня в Японии всё чаще возникают споры о необходимости снижения налогов и проведения налогового манёвра. Вместе с тем правительство боится обнажить свой бюджет и поэтому не проводит налоговых реформ», — пояснил эксперт.

В шаге от кризиса

Согласно оценке Арсения Дадашева, в 2020 году ситуация в экономике Японии может дополнительно ухудшиться, и страна рискует столкнуться с полномасштабной рецессией. Одной из причин такой ситуации эксперт считает падение производства в соседнем Китае из-за распространения коронавируса.

«Обострение ситуации с коронавирусом в Китае — главном драйвере мировой экономики — может обернуться не только падением производства в КНР, но и разрушением цепочек поставок, которое будет сковывать развитие в других странах. В связи с этим проявление полноценной рецессии в Японии — это лишь вопрос времени», — подчеркнул эксперт.

Напомним, ещё в конце декабря 2019 года власти китайской Ухани сообщили о вспышке респираторной инфекции неизвестного происхождения. Как заявили местные специалисты, причиной заболевания стал новый вид коронавируса COVID-19. На сегодняшний день число заражённых в КНР превысило 70,5 тыс., а 1770 инфицированных скончались.

AFP

© Behrouz MEHRI

Случаи заболевания уже зарегистрированы в Пекине, Шанхае и других крупных городах страны. При этом вирус начал распространяться за пределы континентального Китая. Случаи заболевания зафиксированы в ряде стран Северной Америки, Европы и Азии, включая Японию.

«В текущих условиях можно говорить о том, что уже в первой половине 2020 года производство в Японии упадёт на 5—8%. А это очень серьёзно для японской промышленности», — подчеркнул Алексей Маслов.

Согласно оценке экспертов, промышленный спад и возможное начало рецессии в третьей по величине экономике мира могут привести к падению спроса и цен на сырьевые товары. При этом, по мнению Маслова, на фоне одновременно замедления экономики Китая и других стран региона объём мировой торговли рискует обрушиться на 15% в 2020 году.