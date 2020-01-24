Токийское торможение: почему экономическое положение Японии ухудшилось рекордно за десять лет

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Владимир Цегоев, Владислав Иванов
Ключевой экономический индекс Японии достиг минимальной отметки за десять лет. Эксперты Международного валютного фонда прогнозируют резкое замедление экономики страны, а японские специалисты не исключают наступления рецессии. Опасения экспертов связаны с падением производства и экспорта. При этом ситуацию осложняет высокая закредитованность государства и населения, а также большое число пенсионеров.
Токийское торможение: почему экономическое положение Японии ухудшилось рекордно за десять лет
  • Reuters
  • © Issei Kato

Главный экономический индекс Японии обвалился до минимума за последние десять лет. По последним оценкам правительства страны, показатель достиг самой низкой отметки с ноября 2009 года и составил 90,8 пункта. При этом японский кабинет министров оценил текущее состояние экономики как «ухудшающееся».

Согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в 2020 году рост ВВП Японии замедлится с 1% до 0,7%, а в 2021-м экономика может вырасти лишь на 0,5%. Между тем специалисты японского Центра экономических исследований предупреждают о возможном наступлении рецессии. В своём отчёте эксперты организации оценили вероятность спада в экономике азиатской страны в 82,4%.

Опрошенные RT аналитики связывают ухудшение экономической ситуации с резким падением экспорта. Поставки товаров из Японии за рубеж непрерывно снижаются уже 13 месяцев подряд. В декабре 2019 года страна экспортировала продукции на 6,3% меньше, чем за тот же месяц в 2018-м. Об этом говорится в материалах японского Таможенного управления.

«Производство товаров на территории Японии обходится компаниям очень дорого, и властям страны пока не удалось это исправить. Бизнесу приходится брать на себя большие социальные обязательства перед сотрудниками. В результате рабочая сила дорожает, а цены на конечную продукцию многократно увеличиваются. В этом отношении Япония заметно проигрывает Китаю, Южной Корее и другим странам региона», — рассказал RT руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

По подсчётам аналитического агентства IHS Markit, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Японии уже девять месяцев остаётся ниже психологической отметки 50 пунктов. Традиционно такая ситуация свидетельствует о стагнации отрасли.

«Ситуацию ухудшает то, что зарубежные компании не хотят приходить в Японию. Иностранный бизнес считает японский рынок слишком закрытым, зарегулированным и требующим знания большого количества тонкостей. Таким образом, во внутреннем производстве нет никакой ценовой конкуренции. В результате падение экспорта может продолжиться ещё как минимум три-четыре года», — добавил Маслов.

  • Reuters
  • © Toru Hanai

Зов долга

Спад в производстве эксперты объясняют и слабым внутренним спросом. В последние годы японские власти пытались оживить потребительскую активность и вливали в экономику большие объёмы ничем не обеспеченных денег. Более того, в 2016 году Банк Японии понизил свою процентную ставку до отрицательного уровня -0,1% годовых. Действия руководства страны должны были привести к удешевлению кредитов, увеличению трат населения, росту внутреннего спроса и объёмов капиталовложений.  

Вместе с тем японским властям так и не удалось добиться намеченных результатов. Более того, вливание денег в экономику привело к чрезмерной закредитованности страны. Так, на сегодняшний день общая задолженность населения, компаний и правительства более чем в пять раз превышает размер экономики Японии и составляет 540% ВВП. По данным Института международных финансов (IIF), показатель является самым высоким в мире.

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«Попытка властей накачать экономику, увеличивая госдолг, не увенчалась успехом. Теперь даже если усилия правительства в конце концов вызовут устойчивую инфляцию и потребительский спрос, то ключевую ставку придётся поднимать, а это неизбежно увеличит стоимость обслуживания долга. Учитывая огромные размеры задолженности, последствия могут быть катастрофическими. Ситуация может обернуться не просто объявлением дефолта в стране, но и кризисом мировой финансовой системы», — рассказал RT главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

Как отмечают специалисты стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), последние 27 лет расходы японского бюджета превышают доходы. Таким образом, для обслуживания госдолга стране постоянно приходится брать новые займы.

«Прекратить кредитование — значит перекрыть воздух японской экономике. Поэтому в дальнейшем стране придётся только увеличивать заимствования на внешнем рынке. В основном это будет происходить за счёт кредитов США, а значит, влияние Штатов на Токио увеличится. С другой стороны, для покрытия дефицита бюджета власти Японии могут существенно повысить налоги. Но это рискует обернуться социальным расслоением, коллапсом производства и отставкой кабинета министров», — добавил Алексей Маслов.

Уходящая молодость

Помимо обслуживания госдолга, японским властям необходимо постоянно увеличивать расходы на здравоохранение и социальное обеспечение. Такое положение дел аналитики связывают с демографическими проблемами страны. В первую очередь речь идёт о старении населения.

«Из-за старения населения расходы на здравоохранение и социальную помощь вырастут на 4,7% ВВП за период 2020—2060 годов», — говорится в исследовании ОЭСР. 

По оценке экономистов Credit Suisse, в настоящий момент количество людей старше пенсионного возраста (65 лет) уже составляет 52% от численности населения в трудоспособном возрасте. Согласно прогнозу организации, к 2060 году этот параметр достигнет 82%.

«Стареющим гражданам надо выплачивать очень большие пособия, которые японцы заработали в корпорациях. В стране сейчас высокий оборот денег, но бизнес-среда сильно зарегулирована, поэтому компании не могут направлять свободные средства на улучшение производства. В результате все деньги идут лишь на поддержание нерабочего населения», — заключил Маслов.

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