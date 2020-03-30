Сбербанк и ВТБ будут выдавать кредиты малому бизнесу на выплату зарплат

Сбербанк и ВТБ будут выдавать кредиты малому бизнесу и микробизнесу, пострадавшему от ситуации с коронавирусом COVID-2019, по государственной программе кредитования.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что, по условиям кредитования, компания должна вести деятельность не менее года, срок кредитования — до 1 октября.

Уточняется, что сумма кредита определяется, исходя из численности сотрудников предприятия, умноженной на МРОТ и умноженной на шесть.

В пресс-релизе Сбербанка говорится, что кредитная организация уже выдала первый подобный беспроцентный кредит.

Зампред правления банка Анатолий Попов отметил, что потенциальный объём кредитования по этой программе в Сбербанке может составить около 5 млрд рублей.

Ранее заведующий кафедрой финансов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Александр Хандруев прокомментировал поручение премьер-министра России Михаила Мишустина о дополнительных мерах поддержки экономики страны.