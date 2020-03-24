Эксперт оценил решение о дополнительных мерах поддержки российской экономики

Заведующий кафедрой финансов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Александр Хандруев прокомментировал поручение премьер-министра России Михаила Мишустина о дополнительных мерах поддержки экономики страны.

По мнению специалиста, в условиях пандемии коронавирусной инфекции правительство прежде всего должно поддерживать те отрасли экономики, где разрываются производственные цепочки.

«Вот рушится малый бизнес, и как его не поддерживать? Как не поддерживать системообразующие предприятия? Но проблема также в том, что ущерб может прорываться в любом месте, потому что сейчас, допустим, не летают самолёты, соответственно, убытки терпят авиакомпании, но есть ведь ещё и аэропорты, там тоже люди», — отметил экономист в беседе с ФАН.

Он добавил, что кризис носит системный характер, и государство должно действовать по принципу затыкания дыр.

Ранее Мишустин рассказал о мерах по поддержке малого бизнеса.

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с URA.RU оценил ситуацию на нефтяном и финансовых рынках.