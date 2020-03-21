Мишустин рассказал о мерах по поддержке малого бизнеса

Российское правительство вместе с Центробанком принимает меры по поддержке малого бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом и волатильностью на рынках. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Совместно с Банком России мы решаем две взаимосвязанные задачи. Во-первых, не допустить снижения объёмов кредитования реального сектора, во-вторых, поддержать малый и средний бизнес», — сказал он.

Премьер отметил, что речь идёт, в частности, о турагентствах, небольших гостиницах, парикмахерских, ремонтных мастерских и «других небольших компаниях сферы услуг, которые из-за сокращения спроса и ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции оказались в достаточно затруднительном положении».

Банк России, добавил Мишустин, запускает дополнительную программу льготного кредитования таких компаний, чтобы помочь им избежать финансовых проблем.

«Мы принимаем активные упреждающие меры, чтобы сократить эти эффекты для финансовой системы России, для реального сектора и наших людей», — цитирует премьер-министра Интерфакс.

19 марта Мишустин сообщил, что с марта на три месяца вводится временная отсрочка на уплату страховых взносов и арендных платежей для представителей малого и среднего бизнеса для минимизации последствий влияния коронавируса.

20 марта правительство утвердило отсрочку уплаты арендных платежей и страховых взносов.