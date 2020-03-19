Кабмин ввёл отсрочку по уплате страховых взносов для малого бизнеса

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Правительство ввело дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Как заявил на заседании кабмина председатель правительства Михаил Мишустин, вводится отсрочка по уплате страховых взносов.
Кабмин ввёл отсрочку по уплате страховых взносов для малого бизнеса
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Он отметил, что особое внимание было уделено поддержке малого и среднего бизнеса. 

«В этом секторе заняты миллионы людей, и он оказался в не менее сложной ситуации. Поэтому на три месяца с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов», — заявил премьер.

Также, по его словам, вводится временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество.

«Кроме того, вводится мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и таможенные», — добавил он.

Ранее в правительстве сообщили, что совместно с ЦБ вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику. 

Указывалось, что туристические компании до конца года будут освобождены от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь» и взносов в фонды персональной ответственности.

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