Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

В заявлении указано, что пока невозможно точно определить всю глубину влияния на экономику России, так как значимые экономические и финансовые показатели будет доступны позже.

«Правительство противостоит негативным последствиям мерами бюджетной и экономической политики, Банк России использует инструменты предоставления ликвидности, а также меры в сфере банковского и в целом финансового регулирования», — заявили в правительстве.

В том числе туристические компании до конца года освободят от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь» и взносов в фонды персональной ответственности.

Банк России также смягчил требования к банкам, чтобы дать дополнительные возможности по кредитованию отрасли производства лекарственных средств и медицинского оборудования.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.