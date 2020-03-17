Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
- РИА Новости
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В заявлении указано, что пока невозможно точно определить всю глубину влияния на экономику России, так как значимые экономические и финансовые показатели будет доступны позже.
«Правительство противостоит негативным последствиям мерами бюджетной и экономической политики, Банк России использует инструменты предоставления ликвидности, а также меры в сфере банковского и в целом финансового регулирования», — заявили в правительстве.
В том числе туристические компании до конца года освободят от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь» и взносов в фонды персональной ответственности.
Банк России также смягчил требования к банкам, чтобы дать дополнительные возможности по кредитованию отрасли производства лекарственных средств и медицинского оборудования.
Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.