Белоусов рассказал о двойном ударе по российской экономике

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

По его словам, Россия находится в достаточно специфическом положении по сравнению с другими странами.

«Поскольку мы испытываем двойной удар: и шок от снижения мировых цен с $65 примерно в начале года до $35 за баррель, на нас влияет нестабильность мировых финансовых рынков», — цитирует его РИА Новости.

Белоусов отметил, что это происходит в дополнение к последствиям ограничительных мер, которые вводятся в России наряду с другими странами из-за коронавируса.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что распространение коронавируса оказывает более серьёзное негативное влияние на экономику, чем падение цен на нефть.