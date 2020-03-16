Белоусов рассказал о двойном ударе по российской экономике

Короткая ссылка
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Белоусов рассказал о двойном ударе по российской экономике
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

По его словам, Россия находится в достаточно специфическом положении по сравнению с другими странами.

«Поскольку мы испытываем двойной удар: и шок от снижения мировых цен с $65 примерно в начале года до $35 за баррель, на нас влияет нестабильность мировых финансовых рынков», — цитирует его РИА Новости.

Белоусов отметил, что это происходит в дополнение к последствиям ограничительных мер, которые вводятся в России наряду с другими странами из-за коронавируса. 

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что распространение коронавируса оказывает более серьёзное негативное влияние на экономику, чем падение цен на нефть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить