Силуанов сравнил степень влияния на экономику COVID-19 и цен на нефть
- РИА Новости
«Вопрос с распространением коронавируса, конечно, гораздо больше влияет на ситуацию в экономике, потому что это касается целого ряда отраслей, таких как перевозчики, туризм, торговля», — приводит его слова Интерфакс в ходе заседания Совета Федерации.
По словам министра финансов, COVID-19 оказывает сильное воздействие на динамику экономического развития.
«Правительство России сейчас рассматривает, готовит комплекс предложений по тому, чтобы нивелировать действие этого негативного фактора», — подчеркнул Силуанов.
Ранее эксперт-финансист, аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский в беседе с Inforeactor оценил влияние ситуации с коронавирусом на мировую экономику.