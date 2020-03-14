Силуанов сравнил степень влияния на экономику COVID-19 и цен на нефть

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Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 оказывает более серьёзное негативное влияние на экономику, чем падение цен на нефть, признал глава Минфина России Антон Силуанов.
Силуанов сравнил степень влияния на экономику COVID-19 и цен на нефть
  • РИА Новости

«Вопрос с распространением коронавируса, конечно, гораздо больше влияет на ситуацию в экономике, потому что это касается целого ряда отраслей, таких как перевозчики, туризм, торговля», — приводит его слова Интерфакс в ходе заседания Совета Федерации.

По словам министра финансов, COVID-19 оказывает сильное воздействие на динамику экономического развития.

«Правительство России сейчас рассматривает, готовит комплекс предложений по тому, чтобы нивелировать действие этого негативного фактора», — подчеркнул Силуанов.

Ранее эксперт-финансист, аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский в беседе с Inforeactor оценил влияние ситуации с коронавирусом на мировую экономику.

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