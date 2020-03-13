Эксперт оценил влияние ситуации с коронавирусом на мировую экономику

Эксперт-финансист, аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский оценил влияние ситуации с коронавирусом на мировую экономику.

В беседе с Inforeactor он отметил, что США ведут борьбу с коронавирусом в ущерб экономике, из-за чего страна может свалиться в коллапс, в то время как китайская экономика выходит из кризиса.

«Последствия всего этого будут видны года через три-четыре. Ухудшения же ситуации не будет. После нескольких месяцев пойдёт восстановление. Я сужу по индексам на фьючерсы», — пояснил Голубовский.

Ранее первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв в беседе с радио Sputnik оценил перспективы развития мировой экономики.