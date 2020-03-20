Правительство утвердило отсрочку арендных взносов для малого бизнеса

Правительство России утвердило отсрочку уплаты арендных платежей и страховых взносов для малого и среднего бизнеса на три месяца в рамках мер дополнительной поддержки на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

«Подписанным распоряжением принято решение о возможности заключения дополнительных соглашений к договорам аренды государственного имущества, заключённым с субъектами малого и среднего предпринимательства, предусматривающих отсрочку уплаты арендных платежей в 2020 году», — говорится в указе.

Росимущество обязано будет обеспечить заключение данного соглашения в течение трёх рабочих дней со дня обращения субъекта малого и среднего бизнеса.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с марта на три месяца вводится временная отсрочка на уплату страховых взносов и арендных платежей для представителей малого и среднего бизнеса для минимизации последствий влияния коронавируса.