В Подмосковье сообщили о выплатах потерявшим работу из-за ситуации с COVID-19

Короткая ссылка
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в своём Instagram рассказал о выплатах людям, потерявшим работу в связи с ситуfцией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Подмосковье сообщили о выплатах потерявшим работу из-за ситуации с COVID-19
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

Он подчеркнул, что «основная цель выплат — поддержать тех, кто потерял работу именно сейчас, из-за коронавируса».

Губератор пояснил, что новое, дополнительное пособие в 15 тыс. рублей «получат те, кто в этом году работал не менее 60 дней, неважно с записью в трудовой или по договору».

При этом он отметил, что пособие предусмотрена в случае если человек не был уволен за дисциплинарный проступок.

Ранее сообщалось, что в Московской области введён режим самоизоляции в связи с ситуацией с COVID-19.

За сутки в 26 регионах России за сутки выявили 270 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В частности, в Подмосковье выявили 27 новых случаев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить