В Подмосковье сообщили о выплатах потерявшим работу из-за ситуации с COVID-19

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в своём Instagram рассказал о выплатах людям, потерявшим работу в связи с ситуfцией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Он подчеркнул, что «основная цель выплат — поддержать тех, кто потерял работу именно сейчас, из-за коронавируса».

Губератор пояснил, что новое, дополнительное пособие в 15 тыс. рублей «получат те, кто в этом году работал не менее 60 дней, неважно с записью в трудовой или по договору».

При этом он отметил, что пособие предусмотрена в случае если человек не был уволен за дисциплинарный проступок.

Ранее сообщалось, что в Московской области введён режим самоизоляции в связи с ситуацией с COVID-19.

За сутки в 26 регионах России за сутки выявили 270 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В частности, в Подмосковье выявили 27 новых случаев.