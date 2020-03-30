В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

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В Московской области не вводили комендантский час. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей МВД по региону Татьяна Петрова.
В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«На территории Московской области комендантский час не вводился», — цитирует РИА Новости Петрову.

Она сообщила, что полицейским «полагалось проинформировать граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции».

Петрова добавила, что руководство подмосковного МВД назначило проведение проверки «в отношении сотрудников полиции, которые довели до граждан информацию, не соответствующую действительности».

Ранее сообщалось, что в Московской области введён режим самоизоляции в связи с ситуацией с COVID-19.

За сутки в 26 регионах России за сутки выявили 270 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В частности, в Подмосковье выявили 27 новых случаев.

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