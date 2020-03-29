Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 26 регионах России

В 26 регионах России за сутки выявили 270 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

В Москве зафиксировано больше всего случаев — 197.

В Подмосковье выявили 27 новых случаев, в Санкт-Петербурге и Пензенской области — по пять.

Кроме того, по четыре случая зарегистрировано в Республике Коми и Чечне, по три — в Челябинской и Омской областях, по два — в Ленинградской, Мурманской и Новгородской областях, а также в Хабаровском крае.

Первые случаи заражения коронавирусом зарегистрировали в Амурской, Иркутской и Омской областях.

Помимо этого, по новому случаю зарегистрировано в Белгородской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Тюменской, Кировской, Новосибирской, Томской областях, Башкортостане, Мордовии, Якутии, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

Ранее сообщалось, что число заражённых коронавирусом в России возросло до 1534 человек.

При этом ещё 182 702 человека в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие коронавирусной инфекции.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН высказал мнение, что пик заболеваемости COVID-19 в России может наступить через месяц.