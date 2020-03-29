Число заражённых коронавирусом в России возросло до 1534

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RT
В России за сутки зарегистрировали 270 новых случаев заражения коронавирусом в 26 регионах. Всего в стране зафиксировали 1534 случая заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Число заражённых коронавирусом в России возросло до 1534
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 270 в 26 регионах», — говорится в сообщении.

За сутки скончались четыре пациента с подтверждённым коронавирусом, общее число летальных случаев — восемь.

Также в течение суток выписаны 15 человек, переболевших инфекцией COVID-19. За всё время в России выздоровели 64 человека. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице зафиксировано уже более 1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

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