Число заражённых коронавирусом в России возросло до 1534
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- РИА Новости
«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 270 в 26 регионах», — говорится в сообщении.
За сутки скончались четыре пациента с подтверждённым коронавирусом, общее число летальных случаев — восемь.
Также в течение суток выписаны 15 человек, переболевших инфекцией COVID-19. За всё время в России выздоровели 64 человека.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице зафиксировано уже более 1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.