Число заболевших коронавирусом в Москве превысило 1000

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице зафиксировано уже более 1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Число заболевших коронавирусом в Москве превысило 1000
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра Москвы.

По его словам, ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию.

«Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве», — сказал Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил, что число обращений на горячую линию на фоне ситуации с пандемией коронавируса достигает 1 млн в сутки.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович призвала жителей столицы соблюдать на улице дистанцию не менее двух метров друг от друга из-за коронавируса.

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