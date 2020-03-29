Число заболевших коронавирусом в Москве превысило 1000
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- РИА Новости
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра Москвы.
По его словам, ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию.
«Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве», — сказал Собянин.
Ранее мэр Москвы сообщил, что число обращений на горячую линию на фоне ситуации с пандемией коронавируса достигает 1 млн в сутки.
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович призвала жителей столицы соблюдать на улице дистанцию не менее двух метров друг от друга из-за коронавируса.