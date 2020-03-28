В ВОЗ призвали москвичей соблюдать дистанцию из-за коронавируса

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выразила сожаление, что жители Москвы не соблюдают рекомендацию держаться на улице в двух метрах друг от друга на фоне ситуации с коронавирусом.
В ВОЗ призвали москвичей соблюдать дистанцию из-за коронавируса
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Проехала через Москву, и мне больно. Расстояние два метра люди не соблюдают. Идут три подруги — и вместе, не зная, есть у них вирус или нет. Но нельзя так», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, эпидемия набирает скорость, но её можно остановить, соблюдая рекомендации.

Также Вуйнович считает, что если не соблюдать правила, то вскоре будет «огромное число случаев» заражения коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 114 случаев заражения коронавирусом. Всего в столице зафиксировано 817 случаев.

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