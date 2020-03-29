Собянин рассказал о потоке звонков на горячую линию по коронавирусу
- АГН «Москва»
«Поток звонков просто огромен, сейчас он достигает 1 млн звонков в сутки. Мы начинали с 5—6 тыс.», — цитирует Собянина РИА Новости.
По его словам, «не всем удаётся ответить».
При этом Собянин рассказал, что вначале поступали звонки от приехавших из-за границы по поводу получения больничных листов. После ввода режима самоизоляции для пожилых жителей и людей с хроническими заболеваниями стало поступать много звонков, связанных с доставкой лекарств, питания, а также по поводу соцобслуживания.
Ранее в ВОЗ призвали жителей Москвы при нахождении на улице соблюдать дистанцию не менее двух метров друг от друга из-за коронавируса.