В Подмосковье введён режим самоизоляции из-за коронавируса

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Жители Московской области не должны покидать свои дома без крайней необходимости. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В Подмосковье введён режим самоизоляции из-за коронавируса
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Исключения: обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Кроме того, гражданам разрешено ходить за товарами первой необходимости, в банк и салон связи. Не запрещёны выгул домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома и вынос мусора.

Ранее стало известно, что в Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.

За сутки в 26 регионах России за сутки выявили 270 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В частности, в Подмосковье выявили 27 новых случаев.

Как сообщалось, в Московской области планируют открыть дополнительные инфекционные палаты с аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

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