В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — цитирует сообщение РИА Новости.

Покидать квартиру можно будет лишь в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной угрозы жизни и здоровью, для поездок на работу тем, кто обязан на неё ходить, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке.

Кроме того, будут разрешены выгул животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, а также вынос бытового мусора.

По последним данным, в Москве выявлено 1014 случаев заражения коронавирусом.