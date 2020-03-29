В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
- РИА Новости
- © Нина Зотина
«Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — цитирует сообщение РИА Новости.
Покидать квартиру можно будет лишь в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной угрозы жизни и здоровью, для поездок на работу тем, кто обязан на неё ходить, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке.
Кроме того, будут разрешены выгул животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, а также вынос бытового мусора.
По последним данным, в Москве выявлено 1014 случаев заражения коронавирусом.