В оперштабе назвали возраст новых заболевших коронавирусом в Москве

Среди новых заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве зарегистрировано 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет, 32 представителя старшего поколения, а также 13 детей.

Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«Среди новых заболевших — 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет и 32 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтверждён у 13 детей», — говорится в сообщении.

13 граждан из числа заболевших за последние две недели посещали страны Европы.

Всего в Москве зафиксировано 1014 случаев заражения коронавирусом.

По последним данным, в России коронавирусом заражены 1534 человека.

За сутки в 26 регионах России выявили 270 случаев заражения COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал жёстко контролировать соблюдение самоизоляции жителями с лёгкой формой коронавирусной инфекции, которые лечатся дома.