В оперштабе назвали возраст новых заболевших коронавирусом в Москве
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- РИА Новости
Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
«Среди новых заболевших — 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет и 32 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтверждён у 13 детей», — говорится в сообщении.
13 граждан из числа заболевших за последние две недели посещали страны Европы.
Всего в Москве зафиксировано 1014 случаев заражения коронавирусом.
По последним данным, в России коронавирусом заражены 1534 человека.
За сутки в 26 регионах России выявили 270 случаев заражения COVID-19.
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал жёстко контролировать соблюдение самоизоляции жителями с лёгкой формой коронавирусной инфекции, которые лечатся дома.