Собянин пообещал жёсткий контроль за соблюдением самоизоляции в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» пообещал жёстко контролировать соблюдение самоизоляции жителями с лёгкой формой коронавирусной инфекции COVID-19, которые лечатся дома.
Собянин пообещал жёсткий контроль за соблюдением самоизоляции в Москве
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Наблюдение за этими гражданами будет чрезвычайно жёсткое. Мы включим для этого все технические средства, которые имеются у города, и организационные», — цитирует его РИА Новости.

По словам Собянина, уже были зафиксированы случаи нарушения гражданами карантина.

«Буквально вчера один такой гражданин решил погулять, ровно через два часа он оказался в инфекционной больнице №2... Никто и не планировал его туда поселять, он был дома в хороших условиях, и надо было сидеть дома», — подчеркнул мэр столицы.

Ранее число заболевших коронавирусом в Москве превысило 1000 человек.

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