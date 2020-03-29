Собянин пообещал жёсткий контроль за соблюдением самоизоляции в Москве
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- РИА Новости
«Наблюдение за этими гражданами будет чрезвычайно жёсткое. Мы включим для этого все технические средства, которые имеются у города, и организационные», — цитирует его РИА Новости.
По словам Собянина, уже были зафиксированы случаи нарушения гражданами карантина.
«Буквально вчера один такой гражданин решил погулять, ровно через два часа он оказался в инфекционной больнице №2... Никто и не планировал его туда поселять, он был дома в хороших условиях, и надо было сидеть дома», — подчеркнул мэр столицы.
Ранее число заболевших коронавирусом в Москве превысило 1000 человек.