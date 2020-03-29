Власти Москвы заявили о необходимости спецпропуска для выхода на улицу

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В ближайшие дни в Москве выходить на улицу можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном московским правительством.
Власти Москвы заявили о необходимости спецпропуска для выхода на улицу
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы», — цитирует РИА Новости сообщение.

Ранее стало известно, что в Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.

По последним данным, среди новых заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве зарегистрировано 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет, 32 представителя старшего поколения, а также 13 детей.

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