Власти Москвы заявили о необходимости спецпропуска для выхода на улицу
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы», — цитирует РИА Новости сообщение.
Ранее стало известно, что в Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
По последним данным, среди новых заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве зарегистрировано 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет, 32 представителя старшего поколения, а также 13 детей.