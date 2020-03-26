В Подмосковье откроют дополнительные инфекционные палаты с аппаратами ИВЛ

В Московской области планируют открыть дополнительные инфекционные палаты с аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на губернатора Андрея Воробьёва.

«Сегодня проводили селектор, собрали всех врачей, чтобы убедиться, что все наши инфекционные отделения (их 50) готовы. Мы делаем дополнительные в Звенигороде, Подольске, Егорьевске, Талдоме, Солнечногорске», — сказал он.

По его словам, речь идёт об отдельно стоящих зданиях. Их оперативно ремонтируют, чтобы оборудовать палаты.

«Ключевое сейчас — завершить преобразования эти, ремонты и оснастить их необходимым оборудованием», — добавил Воробьёв.

Ранее в Подмосковье заявили о закупке 550 аппаратов ИВЛ.

«Невские новости» сообщали, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил более внимательно следить за дезинфекцией и уборкой общественного транспорта в связи с распространением коронавируса.