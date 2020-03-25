В Подмосковье заявили о закупке 550 аппаратов ИВЛ

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о закупке регионом 550 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и готовности оборудовать все боксы на фоне распространения коронавируса.

«Мы уже закупили дополнительно порядка 550 аппаратов ИВЛ. Этого недостаточно, сейчас вместе с правительством России мы принимаем дополнительные меры, чтобы ещё порядка 770 приобрести, чтобы оборудовать все боксы», — приводит телеканал «360» слова Воробьёва.

Губернатор отметил, что в Московской области есть 2700 инфекционных коек, сейчас организуются дополнительные 1200, которые можно оборудовать всем необходимым для лечения пневмонии.

Он уточнил, что в подмосковных городах в настоящее время подготавливают медицинские учреждения, чтобы предоставить качественную помощь всем, кто в ней будет нуждаться.