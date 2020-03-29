Выплаты для семей, поддержка бизнеса и мониторинг ситуации: Путин утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Владимир Путин подготовил ряд поручений по итогам обращения к россиянам, в котором глава государства высказался о ситуации с распространением COVID-19. Президент распорядился назначить выплаты малоимущим семьям с детьми, установить пособие по безработице на уровне минимального размера оплаты труда, а также поручил провести единовременную выплату в связи с 75-летием Победы уже в апреле. Помимо этого, указания президента коснулись мониторинга экономической ситуации в связи с коронавирусом и поддержки малого и среднего бизнеса.

Владимир Путин утвердил список поручений, подготовленных по итогам обращения к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Распоряжения главы государства опубликованы на сайте Кремля.

Согласно указаниям Путина, в российское законодательство должны быть внесены изменения, которые обеспечат реализацию приведённых главой государства мер. Значительная часть списка поручений касается мер социальной поддержки.

Так, с 1 апреля должна начаться выплаты в размере 5 тыс. рублей на детей в возрасте до 3 лет семьям, имеющим право на маткапитал. С первого июня должна стартовать выплата сумм в размере половины прожиточного минимума малоимущим семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет.

На период до 31 декабря должны быть реализованы два поручения. До этого срока максимальное пособие по безработице должно быть установлено на размер минимальной оплаты труда. К этой же величине требуется привести и минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности.

Кроме того, Минтруду России совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации поручено провести единовременную выплату в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне уже в апреле.

Поддержка экономики и бизнеса

Президент поручил отсрочить на полгода уплату налогов для субъектов малого и среднего бизнеса наряду с уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий.

Кроме того, для малого и среднего бизнеса предусмотрено снижение до 15% страховых взносов с зарплат, превышающих МРОТ.

В дополнение к этому, кабмину поручено подготовить закон о праве физлиц и ИП на кредитные каникулы при падении доходов на 30%.

Путин также поручил определить перечень отраслей российской экономики, которые наиболее пострадали из-за распространения коронавирусной инфекции. Президент также велел обеспечить постоянный мониторинг экономической ситуации в РФ для актуализации данного перечня.

Начиная с 1 апреля правительству поручено ежемесячно докладывать о результатах мониторинга.

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Наряду с этим президент велел утвердить план действий по обеспечению динамики кредитования реального сектора экономики. Среди приведённых мер значатся «субсидирование процентных ставок по кредитам для таких предприятий, а также предоставление государственных гарантий». Поручение дано правительству и Центробанку.

Обращение Путина

Владимир Путин 25 марта выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19. В своей речи глава государства указал, что Россия, в том числе силу своего географического положения, не может полностью заблокировать проникновение инфекции на свою территорию, и призвал сограждан соблюдать меры предосторожности и указания врачей.

С целью нераспространения болезни президент объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей. Он также обозначил ряд специальных мер, призванных оказать поддержку как физическим лицам, так и представителям бизнеса, которые оказались в сложной ситуации на фоне пандемии COVID-19.

Кроме того, президент перенёс общероссийское голосование по поправкам в Конституцию с предварительно определённой даты 22 апреля на другой срок, который будет объявлен позднее.

Впоследствии сам президент выразил предположение, что на борьбу с вирусом России потребуется срок в два-три месяца.

«Коллега рассчитывает, что через два-три месяца мы с коронавирусом расправимся. Это уже неплохой прогноз. Потому что в некоторых странах говорят, что война с ним будет очень долго», — сказал президент в ходе встречи с предпринимателями в Москве 26 марта.

Ситуация с COVID-19 в России и мире

К настоящему времени в России насчитывается более 1500 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в 65 регионах страны. Почти 60 человек выздоровели, девять скончались от последствий заболеваний.

Большинство заражённых находятся в Москве — более 1 тыс. человек.

По данным американского университета Джона Хопкинса, в мире насчитывается более 680 тыс. случаев COVID-19.

Инфекция начала своё распространение в китайской провинции Хубэй. В первые месяцы КНР лидировала по количеству заболевших, однако к настоящему времени рост числа инфицированных в этой стране удалось остановить.

Вместе с тем в остальной части света количество заболевших продолжает расти. За сутки прирост составил более 60 тыс. случаев. Самое большое количество зафиксированных случаев заболевания отмечено в США (более 120 тыс.) и Италии (свыше 90 тыс.).