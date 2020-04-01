Поддержка на фоне COVID-19, индексация пенсий и реформа ОСАГО: какие нововведения ожидают россиян в апреле

В рамках мер поддержки из-за угрозы распространения коронавируса с апреля семьи с правом на материнский капитал начнут получать выплаты в размере 5 тыс. рублей на детей до трёх лет. Также будет увеличен размер социальных пенсий и пособий по временной нетрудоспособности. Для бизнеса вводятся отсрочки по уплате налогов и сокращается размер отчислений на страховые взносы с доходов сотрудников. Ипотека, оформленная с апреля, станет более доступной. Кроме того, меняются правила расчёта стоимости полиса ОСАГО.

С 1 апреля начнут производиться ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей на детей до трёх лет семьям, которые имеют право на материнский капитал. Мера будет действовать в течение трёх месяцев.

«66 млрд рублей на эти цели учтено в бюджете на текущий год», — отметил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании по экономическим вопросам.

Кроме того, вплоть до 31 декабря 2020 года увеличивается минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности. Он будет равняться сумме не ниже минимального размера оплаты труда.

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Государство поддержит и предпринимателей. С 1 апреля малый и средний бизнес получит отсрочку по уплате налогов на шесть месяцев. Это будет касаться всех налогов, кроме НДС. Льготный тариф для этого типа предприятий устанавливается и на страховые взносы с доходов работников, размер этих отчислений будет снижен с 30% до 15%. Микропредприятия также получат отсрочку на уплату страховых взносов на шесть месяцев.

Соответствующие меры были реализованы в рамках поручений президента России Владимира Путина в связи с угрозой распространения коронавируса.

Социальные пенсии

С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии. Выплаты увеличатся на 6,1%.

«Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля индексируются на 6,1% — в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера за 2019 год», — сообщили в Пенсионном фонде России.

Индексация затронет примерно 3,8 млн человек и обойдётся в 21,7 млрд рублей. Повышение выплат ждёт в том числе участников Великой Отечественной войны, пострадавших в результате техногенных катастроф, лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, членов их семей и так далее.

Напомним, социальную пенсию получают по старости граждане, у которых нет подтверждённого трудового стажа или его не хватает для получения трудовой пенсии. Кроме того, эта госвыплата назначается инвалидам и детям, потерявшим кормильца.

РИА Новости

© Артур Лебедев

В апреле также будет осуществлена единовременная выплата инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам концлагерей, а также вдовам и вдовцам военнослужащих по случаю 75-летней годовщины Победы. Ветераны ВОВ получат по 75 тыс. рублей, труженики тыла — по 50 тыс. рублей.

Ранее Пенсионный фонд России также сообщил о решении досрочно профинансировать выплату пенсий и пособий за апрель. Все выплаты будут произведены до 8 апреля.

Ипотека

Банк России в условиях распространения коронавируса понижает надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, выданной с 1 апреля 2020 года.

Максимальная надбавка при показателе «кредит/залог» 80—85% составит 80 процентных пунктов, а при соотношении «кредит/залог» 85—90% — 100 процентных пунктов.

Кроме того, ранее в соответствии с предложением Владимира Путина Сбербанк заявил, что вводит кредитные каникулы для граждан, пострадавших из-за распространения коронавируса.

«Основанием для кредитных каникул является пребывание на лечении от коронавируса либо на реабилитации, нахождение на карантине после прибытия из-за границы либо в отпуске без сохранения заработной платы, а также потеря работы в результате сокращения, вызванного пандемией COVID-19», — заявили в Сбербанке.

Система быстрых платежей

Центробанк с 1 апреля отменяет комиссию для банков на переводы между физическими лицами, сделанные с помощью системы быстрых платежей (СБП). Мера будет действовать до конца июня 2022 года.

При этом отмечается, что за банками сохраняется право ввести свою комиссию на эти услуги для непосредственных клиентов. Но Банк России будет отслеживать уровень комиссии, который некоторые банки могут установить на пользование СБП. Если эта сумма будет завышаться и ограничивать возможности беспрепятственного перевода для граждан, то Банк России может установить верхний передел таких комиссий.

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Удобные сервисы

С 15 апреля начнёт действовать упрощённый порядок оформления маткапитала. Теперь все сведения для его оформления будут поступать в ПФР автоматически. Родителям новорождённых обращаться отдельно за сертификатом не надо.

Более удобным для пользователей становится и налоговый сервис. Начиная с апреля инспекторы будут уведомлять должников через смс-сообщения или электронную почту. Оповещение будет содержать информацию о сумме задолженности, штрафа или пени.

Кроме того, ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщала, что данные о задолженности и способах её погашения в максимально короткие сроки можно будет получить в специальных офисах, которые будут размещены в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в торговых центрах.

Нововведения в страховании

С 1 апреля споры в сфере обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний можно будет разрешить до суда.

Если гражданин решит оспорить решение по выплате страховки, то, прежде чем идти в суд, необходимо будет подать жалобу непосредственно руководству страховой компании. Подобная жалоба о несогласии с вынесенным решением должна быть рассмотрена страховщиком в течение десяти рабочих дней. При этом страховая компания оставляет за собой право запросить необходимые сведения в компетентных органах и организациях.

Изменения в порядке страхования ожидают и автолюбителей. С 1 апреля 2020 года в рамках реформирования системы ОСАГО произойдёт автоматический перерасчёт коэффициента бонус-малус (КБМ). Показатель изменится в соответствии с количеством страховых компенсаций за предыдущий год. Кроме того, с 1 апреля прекращается оформление ОСАГО на бланках старого типа.