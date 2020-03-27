ПФР досрочно перечислил пенсии за апрель

Пенсионный фонд России решил досрочно профинансировать выплату пенсий и пособий за апрель. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что соответствующее решение было принято из-за объявления в стране нерабочей недели.

В ведомстве пояснили, что россияне получат государственные средства в период с 30 марта по 8 апреля.

Как уточняется, объём выплат составит 113,2 млрд рублей, включая 17,7 млрд на единовременную выплату ветеранам к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Также ПФР выделил 356 млрд рублей кредитным организациям на выплаты с 1 по 12 апреля и «Почте России» на выплаты с 9 по 12 апреля. Таким образом, общий объём досрочного финансирования составил 469,2 млрд рублей.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан не выходить из дома без крайней нужды в нерабочую неделю.