Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.

«Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в тексте указа, документ опубликован пресс-службой Кремля.

Решение принято для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Указ не распространяется на работников непрерывно действующих организаций, медицинских организаций и аптек.

Также указ не коснётся организаций, которые обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Кроме того, решение не затронет организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, осуществляющие неотложные ремонтные работы.

«Организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, определить численность работников, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 года функционирование этих организаций», — указывается в документе.

25 марта во время обращения к гражданам России Путин объявил о нерабочей неделе в стране с сохранением зарплат.

Выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.

Всего в России, по данным на 25 марта, зафиксировано 658 случаев коронавирусной инфекции.